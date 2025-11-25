5 ngày liên tiếp (26/11-1/12), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, được quý nhân dẫn đường nên làm gì cũng thuận, gặt hái nhiều thành tựu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày này mang tới không gian bình yên mà tuổi Tỵ mong muốn. Bản mệnh có cơ hội gặp gỡ bạn bè, người thân sau thời gian xa cách. Thêm vào đó, bản mệnh còn được quý nhân trợ giúp nên sự nghiệp càng thuận lợi và dễ dàng hơn.

Về tài chính, tuổi Tỵ đang ở trong tình trạng khá ổn. Con giáp này giỏi kiếm tiền vì vậy không cần phải lo lắng quá nhiều. Cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ, bản mệnh sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng.

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Tuổi Dậu

Thời gian trước, tuổi Dậu cảm thấy mệt mỏi, bế tắc và muốn bỏ cuộc. Công việc chồng chất, áp lực tinh thần và tài chính ngày càng tăng. Tuy nhiên, thời điểm tới đây, vận trình của tuổi Dậu có sự thay đổi đột ngột. Bản mệnh tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết các vấn đề tồn đọng. Người làm trong các lĩnh vực đàm phán, giấy tờ, pháp luật, tài chính, dịch vụ có khả năng có tin vui bất ngờ. Nhờ sự nâng đỡ của quý nhân, tuổi Dậu càng gặp nhiều may mắn hơn. Tài vận của bản mệnh có sự chuyển biến rõ rệt, một khoản tiền thưởng có thể đổ về túi của bản mệnh.

Có người gặp được nhóm khách hàng mới, chuẩn bị ký kết các hợp đồng có giá trị lớn. Có người nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân. Thời điểm này, tuổi Dậu có thể nhận ra năng lực của bản thân, khẳng định vị trị của mình. Công sức mà bản mệnh bỏ ra được đền đáp xứng đáng, tài lộc ngày càng tăng, tiền của kiếm được ngày một nhiều.

Tuổi Ngọ

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ khoan dung với người từng làm bạn tổn thương.

Ngày này tuổi Ngọ vững tin vào năng lực của mình, cố gắng cải tiến cách làm mới. Bạn luôn đặt kỳ vọng mong muốn đạt thành công sớm hơn dự kiến.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ rất tự tin vào bản thân, tiến bước vào công việc một cách dễ dàng.

Tình cảm: Trong tình yêu, sự vun vén của cả hai dài lâu, giúp bạn có thêm phần tự tin.

Tài lộc: Về mặt tài chính, sự nỗ lực của bạn hôm nay được nhìn rõ qua thu nhập mới.

Sức khoẻ: Vui vẻ đón nhận niềm vui, sức khoẻ được bình ổn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!