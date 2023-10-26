5 ngày đầu tháng 11/2023, ngân khố Thiên Tử mở rộng, 3 con giáp làm 1 được 10, đường công danh phất lên vun vút, chạm đỉnh vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 15:47

Tử vi dự đoán, 5 ngày đầu tháng 11/2023, 3 con giáp làm 1 được 10, đường công danh phất lên vun vút, chạm đỉnh vinh hoa, phú quý.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ. Trong công việc, họ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và giữ trọn chữ tín. 

5 ngày đầu tháng 11 tới đây, sự nghiệp của bản mệnh có nhiều bước phát triển vượt bậc. Con giáp may mắn này biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời- địa lợi- nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp.

5 ngày đầu tháng 11/2023, ngân khố Thiên Tử mở rộng, 3 con giáp làm 1 được 10, đường công danh phất lên vun vút, chạm đỉnh vinh hoa, phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp khá thâm trầm, nói ít làm nhiều. Vì vậy, quả không ngoa khi có nhận định rằng không ai có thể biết trong đầu người tuổi này nghĩ gì. 

5 ngày đầu tháng 11 tới đây, con giáp tuổi Dậu có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp. Họ làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt trong thời điểm này, người cầm tinh con gà sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ.

5 ngày đầu tháng 11/2023, ngân khố Thiên Tử mở rộng, 3 con giáp làm 1 được 10, đường công danh phất lên vun vút, chạm đỉnh vinh hoa, phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ nổi danh khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên được lòng mọi người. Đa phần người tuổi này đều là người có chí tiến thủ, luôn nỗ lực vươn lên phía trước.

5 ngày đầu tháng 11 tới đây, tài vận của những người cầm tinh con rắn tương đối rủng rỉnh. Dù trước đó, họ có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc, nhưng 5 ngày đầu tháng 11 tới đây, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

5 ngày đầu tháng 11/2023, ngân khố Thiên Tử mở rộng, 3 con giáp làm 1 được 10, đường công danh phất lên vun vút, chạm đỉnh vinh hoa, phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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