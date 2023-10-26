Đầu tháng 11/2023 mây bạc, gió vàng, 3 con giáp đưa tay đón tài lộc, nhận đủ may mắn trời ban, làm gì cũng hái trọn thành công

Tử vi dự đoán, đầu 11/2023, 3 con giáp đưa tay đón tài lộc, nhận đủ may mắn trời ban, làm gì cũng hái trọn thành công.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là con giáp cần cù, chịu khó, không ngại khó, ngại khổ. Không những thế, con giáp này còn là người kiên trì.

Tháng 11/2023, sự nghiệp của người tuổi Sửu phát tài phát lộc. Nếu làm ăn kinh doanh, bản mệnh sẽ thu về doanh số tăng đều. Trong khi những người làm buôn bán nhỏ cũng được tạo điều kiện thuận lợi để làm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn tính tình thẳng thắn, chân thật. Họ không thích khoa trương, khoe mẽ mà luôn giữ thái độ khiêm nhường.

Đầu tháng 11/2023 là thời điểm vượng phát nhất của con giáp này. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được đồng nghiệp coi trọng, cấp trên tin tưởng. Đây là cơ hội và cũng là thách thức, con giáp này cần phải tập trung, nỗ lực hơn để tránh được sai sót.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão luôn được biết đến là người thông minh, mưu trí, có tầm nhìn xa trông rộng. Người tuổi này tốt bụng, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

Tử vi học có nói, tháng 11/2023 này, người tuổi này có sao tốt chiếu mệnh, tài lộc hanh thông. Nắm bắt được cơ hội phù hợp với mình, con giáp may mắn biến ước mơ thành hiện thực, cuộc sống ngày càng khởi sắc.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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