0h ngày 30/10/2023, khởi đầu xuôi thuận, 3 con giáp chuẩn bị đón hỷ sự vô biên, sự nghiệp khởi sắc, càng làm càng giàu, cuối năm ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 10:40

Tử vi dự đoán, ngày 30/10/2023, 3 con giáp chuẩn bị đón hỷ sự vô biên, sự nghiệp khởi sắc, càng làm càng giàu, cuối năm ngủ ngon trên đống tiền.

Tuổi Thân

Dưới sự soi đường dẫn lối của Thực Thần, người tuổi Thân gặt hái được những lợi nhuận không ngờ tới trong ngày này. Tiền bạc không ngừng đổ về nhà. Con giáp may mắn này làm ăn thuận lợi, khách hàng nườm nượp tới mà các đơn hàng cũng về tới tấp, bận rộn không ngơi tay.

Ngày này, bạn sẽ thu được thành quả sau quãng thời gian cố gắng rất dài vừa qua, và thành quả này hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Đặc biệt, những người làm nghề tự do có thể phát tài một cách nhanh chóng. Những quyết định đúng đắn từ trước đó đã giúp bạn nhận được kết quả hiện tại.

0h ngày 30/10/2023, khởi đầu xuôi thuận, 3 con giáp chuẩn bị đón hỷ sự vô biên, sự nghiệp khởi sắc, càng làm càng giàu, cuối năm ngủ ngon trên đống tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Hôm nay người tuổi Tuất có một ngày xã giao thuận lợi, biết cách ăn nói, dễ lấy lòng người khác. Ngày này rất thích hợp cho những người làm nghề dịch vụ, tư vấn khách hàng. Bản mệnh có sự linh hoạt, mềm mại, biết cách đánh trúng tâm lý đối phương nên nói lời nào là hiệu quả lời đó, không cần nói nhiều mà vẫn đạt được hiệu quả cao.

Thêm sự hậu thuẫn của Tỷ Kiên chiếu mệnh, đường công danh sự nghiệp của con giáp này đang có những bước tiến vững chắc. Tuy không tiến quá nhanh nhưng bản mệnh hài lòng với điều đó, bạn không muốn mình nhanh vội rồi vấp ngã.

0h ngày 30/10/2023, khởi đầu xuôi thuận, 3 con giáp chuẩn bị đón hỷ sự vô biên, sự nghiệp khởi sắc, càng làm càng giàu, cuối năm ngủ ngon trên đống tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của những người tuổi Hợi có nhiều điểm sáng trong hôm nay nhờ có sự giúp đỡ của Thiên Tài, đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh. Nhiều người có doanh thu vượt trội, lợi nhuận khả quan hơn hẳn trước đó. Người làm công việc cố định cũng nhận được nhiều sự trợ giúp từ những người xung quanh, mọi việc tiến triển thuận lợi.

Tuy nhiên, hôm nay bản mệnh nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn chứ không chỉ dành hết thời gian cho sự nghiệp hay việc kiếm tiền như vậy. Tiền bạc là vật ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại, nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt thì khó có thể bù đắp.

0h ngày 30/10/2023, khởi đầu xuôi thuận, 3 con giáp chuẩn bị đón hỷ sự vô biên, sự nghiệp khởi sắc, càng làm càng giàu, cuối năm ngủ ngon trên đống tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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