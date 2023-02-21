5 con giáp được lộc đất đai: Càng mạnh tay chi càng kiếm được nhiều tiền trong năm Quý Mão 2023

Ngược lại, tuổi Đinh Mão và Kỷ Mão nên cẩn trọng trong tiêu xài, tránh hoang phí dẫn đến “cháy túi”. Khi đầu tư, các tuổi này nên có tầm nhìn dài hạn ít nhất 2-3 năm. Năm nay, để tránh thất thoát tiền bạc, họ nên đầu tư cho con cái học hành, nâng cao kiến thức chuyên môn hoặc đóng góp tham gia xây sửa nhà thờ họ, mộ phần tổ tiên… Ngoài ra, việc đầu tư cải tạo chỉnh sửa phong thủy gia cư, văn phòng làm việc… tạo một nền tảng tốt cho các năm tiếp theo cũng là một ý tưởng tốt nên xem xét.

Người tuổi Mão trong năm nay có rất nhiều cơ hội để thu được lợi tức lớn. Đặc biệt, người tuổi Ất Mão và Tân Mão sẽ có một năm buôn may bán đắt, dễ thu được nhiều thành quả với những người kinh doanh, buôn bán, đầu tư. Các tuổi Quý Mão về tài chính sẽ đạt được khoảng 70-80% so với Ất Mão, Tân Mão.

Một năm tương đối may mắn sẽ đến với người tuổi Mùi về tài chính. Cụ thể, có thể nhận định người tuổi Ất Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi sẽ có nhiều lộc về tài chính, dễ thành đạt. Hai tuổi này có điểm rất thú vị là càng chi tiêu, càng tán lộc thì lộc lại càng chảy về nhiều.

Năm Quý Mão là một năm rất hợp đối với người tuổi Mùi. Họ sẽ gặp nhiều thuận lợi nếu muốn đổi nhà cửa hoặc mua xe, đổi xe mới. Nhất là tuổi Đinh Mùi và Kỷ Mùi đang cân nhắc, đắn đo thì hãy mạnh dạn hiện thực hóa việc này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Đinh Mùi và Kỷ Mùi trong chi tiêu cần thận trọng hơn cả, chuyên gia khuyên nên dùng tiền vào những việc như đầu tư con cái học hành, xây nhà, chỉnh sửa phong thủy gia cư tạo một nền tảng tốt cho các năm tiếp theo. Trong làm ăn nên đầu tư với tầm nhìn dài hạn thì hay hơn ngắn hạn vì dòng tiền của bạn năm nay sẽ chủ yếu là ra nhiều hơn vào.

Tuổi Tỵ

Năm Quý Mão là một năm có nhiều cơ hội đối với người tuổi Tỵ, đặc biệt người nam tuổi Tỵ sẽ có thành tựu đáng kể trong công việc.

Chuyên gia phong thủy Phạm Cương cho rằng, tuổi Quý Tỵ, Ất Tỵ hoặc nữ Tân Tỵ sẽ thuận lợi về tài chính trong năm 2023, càng chủ động chi tiêu thì càng có cơ hội kiếm tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tuổi Ất Tỵ nếu có nhiệt huyết đầu tư, kinh doanh có thể chủ động vay vốn ngân hàng nhiều hơn so với các năm trước để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đón đầu xu hướng phục hồi của nền kinh tế.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Năm Quý Mão là một năm có nhiều dấu ấn đặc biệt đối với người tuổi Sửu, nhất là trong công việc. Đây cũng là một năm có nhiều biến động tài chính của tuổi Sửu, càng chi tiêu nhiều, càng đầu tư nhiều thì càng dễ nhận được lợi ích lớn vào cuối năm.

Chuyên gia phong thủy Phạm Cương đưa ra lời khuyên, các bạn nên vay vốn đầu tư vào các lĩnh vực mình đang có kiến thức giúp thu được nguồn lợi tương xứng trong năm tài chính này.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Năm nay các bạn tuổi Hợi nào nếu có dự định đổi nhà mới thì có nhiều thuận lợi để hiện thực hóa dự định của mình. Nhất là tuổi Đinh Hợi và Kỷ Hợi đang cân nhắc, đắn đo thì hãy mạnh dạn thực hiện.

Tuổi Hợi là một trong những tuổi có tiềm lực tài chính rất tốt trong năm Quý Mão này. Đặc biệt là những người tuổi Ất Hợi và Tân Hợi. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại sẽ có một năm buôn may bán đắt, tài chính dồi dào.

Các bạn tuổi Quý Hợi về tài chính sẽ đạt khoảng 70-80% so với các tuổi thuận lợi trên. Trong khi đó, các bạn tuổi Đinh Hợi và Kỷ Hợi thì lại nên cẩn trọng trong tiêu xài, tránh hoang phí dẫn đến “cháy túi”.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!