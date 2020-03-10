4 đặc điểm bàn tay của người phụ nữ có hôn nhân hạnh phúc, bạn được mấy điểm?

Phụ nữ có đường hôn nhân dài như nhau, nằm song song và rõ nét thì sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn. Đây là kiểu phụ nữ luôn hết lòng chăm lo cho gia đình. Hôn nhân của họ được gia đình ủng hộ, sự nghiệp cũng từ đó mà ổn định, nhiều hướng phát triển.

Đây là đặc điểm tướng bàn tay của người phụ nữ có hôn nhân mỹ mãn, bạn có được mấy cái?

Nếu bạn có đường tình duyên dài, thẳng tấp chạy tới ngón trỏ, rõ nét thì bạn dễ gặp may mắn trong hôn nhân. Bạn có thể gặp bạn đời sớm và tiến tới hôn nhân dễ dàng, hạnh phúc. Hạnh phúc hôn nhân của bạn được nhiều người ngưỡng mộ.

Bạn đời còn là người chung thủy, chính trực, không ngừng vun đắp tình cảm vợ chồng, gia đình.

Không chỉ vậy, đường bạn bè của bạn cũng rất tốt, gặp được nhiều người yêu thương, quan tâm. Ở bạn có sự truyền thống, nhưng bạn đời lại thấy nét tính cách này khá ngọt ngào, đáng yêu.

Ngón trỏ và áp út bằng nhau

Người có đặc điểm này thường khi còn trẻ gặp nhiều chuyện lận đận, khó khăn và thách thức - Ảnh minh họa: Internet

Số người có độ dài ngón trỏ và áp út bằng nhau không nhiều. Người có đặc điểm này thường khi còn trẻ gặp nhiều chuyện lận đận, khó khăn và thách thức. Nhưng đường tình duyên của họ lại hanh thông thuận lợi. Tình yêu sẽ là động lực lớn để họ vượt qua mọi vất vả trong cuộc sống.

Nếu bạn có bàn tay thế này thì sẽ gặp được một nửa khi đi làm. Người này chín chắn, hiểu biết, có ý chí cầu lớn lớn. Khi có gia đình, họ sẽ giúp bạn nhiều trong cuộc sống và công việc. Bạn đời sẽ thấu hiểu, cảm thông cho bạn, vun đắp tình cảm vợ chồng ngày một tốt đẹp.

Lòng bàn tay hồng hào và đầy đặn

Theo quan niệm xưa, người có bàn tay hồng hào, đầy đặn thường có cuộc sống hạnh phúc, họ gặp nhiều thuận lợi trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm xưa, người có bàn tay hồng hào, đầy đặn thường có cuộc sống hạnh phúc, họ gặp nhiều thuận lợi trong đời.

Tình duyên của kiểu người này cũng thuận lợi. Dù trước khi gặp bạn đời họ trải qua vài mối tình không thành nhưng sẽ học hỏi và có nhiều kinh nghiệm quý giá cho bản thân.

Cuộc sống hôn nhân của người có tướng bàn tay này nhiều may mắn, yên bình. Họ có nhiều con cháu, đủ trai gái, lớn lên giỏi giang và hiếu thuận.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.