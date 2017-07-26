Dưới đây là top 4 con giáp may mắn được bề trên ưu ái, ban cho một cuộc sống sung sướng, cả đời không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Người tuổi Thìn thường bị cho là lười biếng, tuy nhiên trên thực tế họ là người luôn nỗ lực và cống hiến hết mình cho công việc nên luôn thu được thành công ngoài mong đợi. Sau khi miệt mài trong công việc, họ thường tự thưởng cho mình một khoảng thời gian nhất định để hưởng thụ. Do đó, họ thường có cuộc sống an nhàn, thoải mái khi về già.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thường chỉ làm việc theo ý thích mà không quan tâm đến ý kiến của những người xung quanh, do vậy họ thường không được lòng người khác. Tuy nhiên, trái với vẻ ngoài bất cần, người tuổi này rất tập trung vào những việc mình làm và cố hết sức để hoàn thành một cách hoàn hảo nhất. Nhờ vào sự hứng thú dành cho công việc, người thuộc con giáp này rất dễ thành công và giàu có.

Tuổi Dậu

Nhờ giác quan thứ 6, người tuổi Dậu rất dễ nắm bắt đúng cơ hội để thành công dù không phải là người cần cù, siêng năng. Thành công của người thuộc con giáp này thường đến rất sớm. Bên cạnh đó, nhờ khả năng giao tiếp thiên bẩm nên người tuổi Dậu rất được lòng cấp trên, đồng nghiệp, con đường công danh thăng tiến thuận lợi. Về già, người tuổi Dậu có một cuộc sống vô cùng an nhàn, hạnh phúc bên con cháu.

Tuổi Hợi

Nhắc đên tuổi Hợi, người ta thường nghĩ ngay đến những kẻ lười biếng, thích hưởng thụ hơn lao động chân tay. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận là những người thuộc con giáp này đa số đều giàu có. Nguyên nhân chủ yếu là vì họ được quý nhân phù trợ. Bên cạnh đó, người tuổi Hợi còn rất hòa đồng với mọi người xung quanh nên có rất nhiều mối quan hệ trong xã hội. Thế nên, những lúc họ xảy ra chuyện không may thường có rất nhiều người giúp đỡ.

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