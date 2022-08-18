4 con giáp ĐẶC BIỆT CHÚ Ý: Hết đêm nay (18/8) sẽ bước qua giai đoạn vận hạn, giờ là lúc chớp thời cơ để hốt bạc về nhà

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 05:19

Đối với một số con giáp, những ngày cuối cùng của tháng 8 này là cơ hội mười năm mới có một lần và là giai đoạn để có những bứt phá trong sự nghiệp.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ kiên định và dũng cảm, hào phóng, mạnh dạn tìm tòi, không ngại khó khăn, không dễ dàng thu mình trước thất bại, có dũng khí làm nên chuyện. Trong thời gian này, những người cầm tinh con Ngựa đã thu về vốn kinh nghiệm dày dặn, vì vậy họ có thể cư xử khôn khéo và giúp sự nghiệp thăng tiến.

4 con giáp ĐẶC BIỆT CHÚ Ý: Hết đêm nay (18/8) sẽ bước qua giai đoạn vận hạn, giờ là lúc chớp thời cơ để hốt bạc về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, bước qua ngày hôm nay (18/8), Ngọ cũng kết thúc giai đoạn vận hạn và bắt đầu mở ra những cơ hội tốt cho những người sinh năm Ngựa phát triển. Trong thời gian tới, tài vận của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng đi lên. Tuy nhiên cần lưu ý dù ra sao thì cũng không được chủ quan mà phải chăm chỉ và nhẫn nại.

Dự báo từ đây đến hết tháng 11 dương lịch, Ngọ sẽ được Thần Tài phù hộ, con đường công danh, sự nghiệp ổn định, chỉ cần chăm chỉ làm việc, phần thưởng sẽ xuất hiện, tài lộc tăng vùn vụt. 

Tuổi Dần

Trong số 12 con giáp thì có lẽ tuổi Dần nằm trong top những con giáp "không biết sợ là gì". Họ thường có hoài bão lớn, một khi đã quyết tâm làm gì thì khó ai cản nổi. Trước đó, con đường sự nghiệp của Dần luôn gặp nhiều điều không may mắn, nỗ lực nhiều nhưng kết quả không được như ý nguyện.

4 con giáp ĐẶC BIỆT CHÚ Ý: Hết đêm nay (18/8) sẽ bước qua giai đoạn vận hạn, giờ là lúc chớp thời cơ để hốt bạc về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mọi sự sẽ dần khởi sắc sau ngày hôm nay (18/8) khi Dần bước qua giia đoạn vận hạn. Thời gian sắp tới sẽ mở ra những cơ hội mới để bạn khẳng định mình. Công việc dần vào guồng giúp Dần đạt được những thành tựu nhất định, cất nhắc cho những vai trò trọng yếu hơn.

Tài lộc của những người tuổi Ngọ trong giai đoạn tới có thể đến từ công việc chính, ví dụ như được thăng chức tăng lương hoặc thưởng nóng nhờ thành tích tốt. Chỉ cần kiên trì làm việc, giữ tinh thần hăng hái, tích cực thì bạn sẽ dần đạt được nhiều bước tiến đáng kể.

Tuổi Mão

Là một trong những con giáp có vẻ bề ngoài mềm mại, nhẹ nhàng, thậm chí là hơi yếu đuối, song tuổi Mão lại sở hữu một nội tâm cứng cỏi, không dễ đầu hàng nghịch cảnh, và đây cũng là 1 trong những yếu tố giúp họ đạt được thành công trong cả công việc lẫn cuộc sống.

4 con giáp ĐẶC BIỆT CHÚ Ý: Hết đêm nay (18/8) sẽ bước qua giai đoạn vận hạn, giờ là lúc chớp thời cơ để hốt bạc về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hết ngày 18/8 này cũng là kết thúc giai đoạn vận hạn của người tuổi Mão. Từ đây, hễ Mão cứ bước chân ra ngoài gặp quý nhân, tài lộc bùng nổ, thu về tiền triệu, gặp cơ hội thăng chức, tăng lương trong công việc.

Thời gian tới sẽ là sự khởi đầu mới cho 1 giai đoạn "may mắn hết phần người khác" cho tuổi Mão, với nhiều cơ hội kiếm tiền tốt chưa từng có, giúp họ xây dựng cho mình 1 sự nghiệp vững chắc với nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Chỉ cần bạn nắm bắt cơ hội, bạn sẽ có thể thu được cả tài lộc và phú quý!

Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi đa phần là những người hiền lành, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt những công việc được giao một cách thầm lặng, không thích khoe mẽ. Thời gian qua, Hợi bị dính hạn Thái tuế, không tránh khỏi việc sẽ bị thử thách trong những khoảng thời gian nhất định. 

4 con giáp ĐẶC BIỆT CHÚ Ý: Hết đêm nay (18/8) sẽ bước qua giai đoạn vận hạn, giờ là lúc chớp thời cơ để hốt bạc về nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, "khổ tận cam lai", cuối cùng cũng đến lúc tuổi Hợi có thể thở phào nhẹ nhõm. Tử vi học có nói, hết ngày 18/8 này cũng kết thúc vận hạn của Hợi, Thần tài sẽ ưu ái con giáp này, giúp họ được suôn sẻ, hanh thông trong công việc, thu nhập từ đó cũng dần dần tăng lên, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống dư dả, viên mãn, thậm chí là giàu có trong cuối năm nay.

Chính vì vậy, tuổi Hợi hãy cố gắng kiên nhẫn nốt trong những tháng cuối năm này và chuẩn bị đón đợi những cơ hội tốt nhất với mình nhé.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Trúng số cực đậm vào lúc 16h30 chiều mai (18/8/2022), 3 con giáp thanh toán hết nợ nần, bắt đầu bước sang chương mới của cuộc đời

Trúng số cực đậm vào lúc 16h30 chiều mai (18/8/2022), 3 con giáp thanh toán hết nợ nần, bắt đầu bước sang chương mới của cuộc đời

Cơ hội "ngàn năm có một", 3 con giáp này chớ nên bỏ lỡ kẻo hối tiếc, nắm bắt là cuộc đời sẽ thăng hoa rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 1 giờ 28 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 53 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 2 giờ 34 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 45 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 4 giờ 28 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 4 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 5 giờ 12 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi