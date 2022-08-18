4 con giáp ĐẶC BIỆT CHÚ Ý: Hết đêm nay (18/8) sẽ bước qua giai đoạn vận hạn, giờ là lúc chớp thời cơ để hốt bạc về nhà

Tử vi cho biết, bước qua ngày hôm nay (18/8), Ngọ cũng kết thúc giai đoạn vận hạn và bắt đầu mở ra những cơ hội tốt cho những người sinh năm Ngựa phát triển. Trong thời gian tới, tài vận của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng đi lên. Tuy nhiên cần lưu ý dù ra sao thì cũng không được chủ quan mà phải chăm chỉ và nhẫn nại.

Người tuổi Ngọ kiên định và dũng cảm, hào phóng, mạnh dạn tìm tòi, không ngại khó khăn, không dễ dàng thu mình trước thất bại, có dũng khí làm nên chuyện. Trong thời gian này, những người cầm tinh con Ngựa đã thu về vốn kinh nghiệm dày dặn, vì vậy họ có thể cư xử khôn khéo và giúp sự nghiệp thăng tiến.

Trong số 12 con giáp thì có lẽ tuổi Dần nằm trong top những con giáp "không biết sợ là gì". Họ thường có hoài bão lớn, một khi đã quyết tâm làm gì thì khó ai cản nổi. Trước đó, con đường sự nghiệp của Dần luôn gặp nhiều điều không may mắn, nỗ lực nhiều nhưng kết quả không được như ý nguyện.

Dự báo từ đây đến hết tháng 11 dương lịch, Ngọ sẽ được Thần Tài phù hộ, con đường công danh, sự nghiệp ổn định, chỉ cần chăm chỉ làm việc, phần thưởng sẽ xuất hiện, tài lộc tăng vùn vụt.

Ảnh minh họa: Internet

Mọi sự sẽ dần khởi sắc sau ngày hôm nay (18/8) khi Dần bước qua giia đoạn vận hạn. Thời gian sắp tới sẽ mở ra những cơ hội mới để bạn khẳng định mình. Công việc dần vào guồng giúp Dần đạt được những thành tựu nhất định, cất nhắc cho những vai trò trọng yếu hơn.

Tài lộc của những người tuổi Ngọ trong giai đoạn tới có thể đến từ công việc chính, ví dụ như được thăng chức tăng lương hoặc thưởng nóng nhờ thành tích tốt. Chỉ cần kiên trì làm việc, giữ tinh thần hăng hái, tích cực thì bạn sẽ dần đạt được nhiều bước tiến đáng kể.

Tuổi Mão

Là một trong những con giáp có vẻ bề ngoài mềm mại, nhẹ nhàng, thậm chí là hơi yếu đuối, song tuổi Mão lại sở hữu một nội tâm cứng cỏi, không dễ đầu hàng nghịch cảnh, và đây cũng là 1 trong những yếu tố giúp họ đạt được thành công trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Hết ngày 18/8 này cũng là kết thúc giai đoạn vận hạn của người tuổi Mão. Từ đây, hễ Mão cứ bước chân ra ngoài gặp quý nhân, tài lộc bùng nổ, thu về tiền triệu, gặp cơ hội thăng chức, tăng lương trong công việc.

Thời gian tới sẽ là sự khởi đầu mới cho 1 giai đoạn "may mắn hết phần người khác" cho tuổi Mão, với nhiều cơ hội kiếm tiền tốt chưa từng có, giúp họ xây dựng cho mình 1 sự nghiệp vững chắc với nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Chỉ cần bạn nắm bắt cơ hội, bạn sẽ có thể thu được cả tài lộc và phú quý!

Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi đa phần là những người hiền lành, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt những công việc được giao một cách thầm lặng, không thích khoe mẽ. Thời gian qua, Hợi bị dính hạn Thái tuế, không tránh khỏi việc sẽ bị thử thách trong những khoảng thời gian nhất định.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, "khổ tận cam lai", cuối cùng cũng đến lúc tuổi Hợi có thể thở phào nhẹ nhõm. Tử vi học có nói, hết ngày 18/8 này cũng kết thúc vận hạn của Hợi, Thần tài sẽ ưu ái con giáp này, giúp họ được suôn sẻ, hanh thông trong công việc, thu nhập từ đó cũng dần dần tăng lên, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống dư dả, viên mãn, thậm chí là giàu có trong cuối năm nay.

Chính vì vậy, tuổi Hợi hãy cố gắng kiên nhẫn nốt trong những tháng cuối năm này và chuẩn bị đón đợi những cơ hội tốt nhất với mình nhé.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm