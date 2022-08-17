Trúng số cực đậm vào lúc 16h30 chiều mai (18/8/2022), 3 con giáp thanh toán hết nợ nần, bắt đầu bước sang chương mới của cuộc đời

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 21:39

Cơ hội "ngàn năm có một", 3 con giáp này chớ nên bỏ lỡ kẻo hối tiếc, nắm bắt là cuộc đời sẽ thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân vốn có nhiều tài năng, thông minh, lanh lợi, sống độc lập, và đặc biệt biết kiếm tiền. Trong cuộc sống này, tuổi Thân thường biết tạo cơ hội cho bản thân ngày càng thăng hoa hơn, họ không ngại đối mặt với thất bại để thay đổi bản thân ngày một tốt hơn, để thành công viên mãn về sau.

Trúng số cực đậm vào lúc 16h30 chiều mai (18/8/2022), 3 con giáp thanh toán hết nợ nần, bắt đầu bước sang chương mới của cuộc đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 16h30 chiều mai (18/8/2022) người tuổi Thân nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận hỷ sự, khả năng trúng lớn rất cao. Con giáp này nên tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau.

Người kinh doanh tuy không có nhiều tiền một lúc nhưng nguồn thu ổn định, không lo thiếu tiền. Lượng khách hàng được duy trì ổn định. Sự giỏi giang, thông minh giúp Thân được nhiều người khen ngợi. Bản mệnh nên dồn tâm sức vào công việc và chớp lấy cơ hội này để tiến xa hơn.

Tuổi Tuất

Trúng số cực đậm vào lúc 16h30 chiều mai (18/8/2022), 3 con giáp thanh toán hết nợ nần, bắt đầu bước sang chương mới của cuộc đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, người tuổi Tuất đón tài lộc hanh thông, công danh phát đạt vào lúc 16h30 chiều ngày 18/8/2022. Mọi việc đã được dàn xếp ổn thỏa nên Tuất chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Không chỉ thu nhập chính mà nguồn thu nhập phụ cũng tăng lên. Người làm kinh doanh hợp tác suôn sẻ, thu về khoản lợi nhuận không nhỏ.

Đặc biệt với những người tuổi Tuất đang làm ăn kinh doanh thì đường tài lộc lại càng vượng phát. Tử vi cho thấy, kể từ thời điểm này trở đi, các hoạt động buôn bán của Tuất diễn ra sôi nổi, nhập thêm hàng hoặc ký kết hợp đồng, khiến tiền đổ về túi khá nhanh. Dù hơi vất vả một chút, song bạn sẽ có một tương lai ngày càng ổn định.

Bên cạnh đó, do người tuổi Tuất có Cát tinh giúp con giáp may mắn tuần này cảm thấy tự tin hơn trong việc mở rộng mối quan hệ của mình. Những nhân duyên tốt đẹp xuất hiện, đó có thể là người bạn mới, đồng nghiệp mới hoặc đối tác làm việc mới... giúp đỡ bạn rất nhiều trong tương lai.

Tuổi Mão

Trúng số cực đậm vào lúc 16h30 chiều mai (18/8/2022), 3 con giáp thanh toán hết nợ nần, bắt đầu bước sang chương mới của cuộc đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Mão vốn chăm chỉ, có nhiều bạn bè, luôn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi nên làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi. Bắt đầu 16h30 chiều mai (18/8/2022), các sao Cát Tinh sẽ hội tụ lại giúp cuộc sống tuổi Mão ngày càng thăng hoa hơn.

Một khi có cơ hội phát triển thì tài lộc của tuổi Mão sẽ càng dồi dào. Vì vậy, tuổi Mão nên nhớ không được bỏ qua bất kỳ cơ hội nào dù là nhỏ nhất, đây sẽ là bước ngoặt giúp cuộc sống của họ thăng hoa.

Những ngày sắp tới, tuy cũng có lúc may mắn nhưng đôi khi tuổi Mão không thể tránh khỏi những lúc trái gió trở trời, vì vậy cần cẩn thận chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, tránh làm việc quá sức và suy nghĩ quá nhiều. Những ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch này sẽ là giai đoạn vận may chuyển giao, tuổi Mão cần phải bình tĩnh nắm bắt mọi thứ, có như thế cuộc sống mới sang trang mới thăng hoa hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Tử vi đúng 5 ngày tới (22/8/2022), 'nỗ lực bao nhiêu được đền đáp bấy nhiêu': 3 con giáp tạm biệt hết cay đắng để hưởng tài lộc không đếm xuể

Tử vi đúng 5 ngày tới (22/8/2022), 'nỗ lực bao nhiêu được đền đáp bấy nhiêu': 3 con giáp tạm biệt hết cay đắng để hưởng tài lộc không đếm xuể

Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ nên 3 con giáp này may mắn từ tiền bạc, tình cảm, công việc, mọi sự đều trở nên hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc