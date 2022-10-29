3 tuổi chuẩn căn quý quý, ăn lộc nhà Trời, giàu lên ngất ngưởng từ tháng 11 tới đầu năm 2023

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 05:15

Tử vi cho thấy từ tháng 11 dương lịch tới đây, vận may nỏ rộ giúp những con giáp sau giàu lên mạnh mẽ, tiền sài rủng rỉnh đến đầu năm 2023.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, cẩn thận và kiên trì. Con giáp này biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Họ hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Đây cũng chính là quý nhân phù trợ cho Thân.

3 tuổi chuẩn căn quý quý, ăn lộc nhà Trời, giàu lên ngất ngưởng từ tháng 11 tới đầu năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên con đường tiến thân, Thân dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

Từ tháng 11 dương lịch, con giáp này có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng.

Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Người làm kinh doanh ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Nhờ vậy mà sự nghiệp của Thân vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu đa phần thường thật thà, ngay thẳng. Họ sống lạc quan, có chí tiến thủ, dù gặp khó khăn cũng không ngừng vươn lên.

Đa phần con giáp tuổi Dậu đều mạnh mẽ, can đảm, nhiệt tình và thân thiện. Người tuổi này sống hòa đồng, không ngại giúp đỡ mọi người. Cũng bởi thế mà người tuổi này vượng vận quý nhân, dễ gặp được người tốt.

3 tuổi chuẩn căn quý quý, ăn lộc nhà Trời, giàu lên ngất ngưởng từ tháng 11 tới đầu năm 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ tháng 11 dương lịch, sự nghiệp của con giáp tuổi Dậu khởi sắc thấy rõ. Con giáp này gặp nhiều may mắn, ngày một thăng tiến trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh sẽ trúng quả đậm, được dự đoán sẽ trở thành đại phú gia.

Trong khi đó, những người làm công ăn lương, sự nghiệp bắt đầu đi đúng hướng. Mọi chuyện trong cuộc sống của con giáp này đều suôn sẻ, không phải lo lắng đến chuyện cơm áo, gạo tiền.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là những người mạnh mẽ và có tính cách kiên định, luôn đề cao cái tôi cá nhân. Thời gian trước, bạn đã rất chăm chỉ làm việc và cố gắng vượt qua mọi khó khăn thì từ giờ đến cuối năm sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ chuyển biến tích cực, nếu như không muốn nói là thăng hoa. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục.

3 tuổi chuẩn căn quý quý, ăn lộc nhà Trời, giàu lên ngất ngưởng từ tháng 11 tới đầu năm 2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi kết thúc năm 2022, tài lộc của người tuổi Thìn sẽ tăng vọt, bạn sẽ có một bước chuyển mình mạnh mẽ và thoát khỏi những điều xui xẻo.

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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