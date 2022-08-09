3 tháng cuối năm 2022, con giáp nào xứng danh 'trùm cuối'?

3 tháng cuối năm 2022 sẽ là thời điểm các con giáp này gặp nhiều may mắn và tài lộc.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là những người ăn nói hùng hồn, có tài thương thuyết, thuyết phục người khác. Vì vậy, trong làm ăn kinh doanh, bạn thường dành được thế chủ động, có thể chuyện bại thành thắng nhờ khả năng ngoại giao và các mối quan hệ của mình.

Trong vòng 3 tháng cuối năm, người tuổi Dần may mắn được Cát tinh chiếu mệnh, vận son đỏ rực, nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Với những người làm kinh doanh thì những tháng cuối năm sẽ là thời điểm tuyệt vời để bạn đẩy mạnh doanh số, thu về những nguồn lợi lớn.

Với những làm công ăn lương, cuối năm cũng là khoản thời điểm bạn ký kết được những hợp đồng quan trọng, nhận được những khoản thưởng lớn, tiền ngập tài khoản. Được sự giúp đỡ của các quý nhân và những bậc tiền bối, sự nghiệp của người tuổi Dần cuối năm nay sẽ có những bước tiến lớn, đạt được những thành công đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đã có những ngày tháng làm việc hiệu quả, đạt thành tựu vượt trội trong nửa đầu năm 2022. Thời gian tới, con giáp này có thể đón thêm nhiều hỷ sự mới.

Trong công việc, tuổi Sửu được quý nhân dẫn được chỉ lối, cấp trên trọng dụng nên có thể gặt hái được nhiều thành công.

Từ giờ đến cuối năm, tuổi Sửu sẽ cảm nhận được thời cơ để phất lên. Người làm ăn kinh doanh có thể nắm bắt cơ hội đầu tư để phát triển mạnh mẽ hơn. Cuối năm, tuổi Sửu có thể trở thành đại gia lúc nào không hay.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đã có một năm tương đối thành công trong công việc. Làm việc tốt, chăm chỉ và trách nhiệm, bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở với người tuổi Dậu trong 3 tháng cuối năm.

Người tuổi Dậu làm doanh nhân có cơ hội tốt để mở rộng quy mô kinh doanh chẳng hạn như mở thêm chi nhánh, có thêm đối tác, cộng tác viên. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của người tuổi Dậu cũng thăng hoa và ngày một viên mãn. Những cặp vợ chồng son sẽ sớm đón nhận tin vui có thêm người.

* Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-thang-cuoi-nam-2022-con-giap-nao-xung-danh-trum-cuoi-489744.html