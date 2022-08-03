Vào 9 ngày đầu tháng 8, con giáp nào khí sắc hồng hào, tài lộc bao quanh?

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có lòng trung thành, sống chân thật, không lừa dối ai bao giờ. Người tuổi này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể chịu đựng tốt với áp lực.

Con giáp tuổi này được dự báo sẽ chuyển đổi công việc hoặc thuyên chuyển công tác. Người tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, hàng hóa bán chạy hơn trước rất nhiều.

Con giáp tuổi này dám nghĩ dám làm, không ngại chấp nhận rủi ro. Người tuổi này thời trẻ có nhiều va vấp, đến trung tuổi công việc của họ mới ổn định. 9 ngày đầu tháng 8, người tuổi Tuất có quý nhân phù trợ. Vận khí của họ nhờ đó mà vượng hơn rất nhiều.

Không những thế, họ còn tìm kiếm được nguồn hàng mới và gặp gỡ thêm được những đối tác đáng tin cậy. Con giáp tuổi Tuất làm ăn phát đạt, dương khí ngày càng vượng, thu hái nhiều thành quả.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi mang tính cách hiền lành, dĩ hòa vi quý. Trong công việc, họ thể hiện được rằng mình là người có đam mê, có tinh thần trách nhiệm. Thời gian gần đây, người tuổi này tuy có nỗ lực trong công việc nhưng lại không được ghi nhận. Điều này làm ảnh hưởng không ít đến tinh thần của người tuổi Mùi.

9 ngày đầu tháng 8, con giáp này tự tin tiễn vận xui, đón vận may về tận cửa. Được sao tốt chiếu mệnh, Thần Tài 'chống lưng', người sinh năm Mùi làm ăn phát tài phát lộc. Sự nghiệp của họ thăng tiến hơn thấy rõ. Ngoài ra, trong thời gian này, họ cũng nhận được thêm những cơ hội làm ăn, đầu tư kinh doanh sinh lời. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đón nhận bất cứ cơ hội nào.

Ngoài ra, một số người sinh năm Mùi trong tháng này cũng có vận đào hoa vượng. Nếu còn độc thân, họ sẽ có cơ hội sớm năm thay người trong mộng. Hãy nhớ rằng chỉ cần bạn dành cho người ta tình cảm chân thành thì sớm muộn họ cũng cảm nhận được tình cảm của bạn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tốt bụng, vị tha và nhân hậu. Người tuổi này tuy xuất phát điểm bình dân nhưng họ luôn nỗ lực vươn lên.

Họ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để có tương lai tốt đẹp hơn. Chính bởi vậy nên con giáp này dù tuổi trẻ nghèo khó, đến trung tuổi cũng đổi vận giàu sang.

Trong 9 ngày đầu tháng 8, người tuổi Sửu có vận quý nhân vượng. Người tuổi này dần giải quyết những khó khăn trong công việc. Người tuổi này làm công ăn lương dễ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc. Không những thế, họ còn tìm được công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập.

Người tuổi này buôn bán cũng một vốn bốn lời. Họ có thêm cơ hội mở thêm chi nhánh, mở rộng việc kinh doanh.

Con giáp tuổi Sửu đừng choáng hợp với những khó khăn trước mắt. Con giáp này cần nghiêm túc, tận tâm tận lực với công việc. Họ sẽ tìm thấy mục tiêu và hướng đi cho sự nghiệp của mình trong tương lai.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo