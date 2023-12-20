3 ngày liên tiếp (20/12-23/12): 3 con giáp cuộc đời sang trang, tiền bạc lên hương, giàu có bội phần cuối năm 2023

Tuổi Tỵ tình hình tài chính có vẻ ổn định, nhưng bạn có thể cảm thấy không hài lòng khi không thấy bước phát triển nào đáng kể. Hãy cẩn trọng quản lý chi tiêu để tránh tình trạng gia tăng đột ngột. Ngày hôm nay mang theo năng lượng tích cực về sự nghiệp và tiền bạc, tạo cơ hội cho sự thăng tiến. Tuy nhiên, cần chú ý đến nguy cơ thoái trào và giữ vững tâm lý tích cực.

Tuổi Tỵ nhận ra tính toán của đối phương có thể là dấu hiệu cho sự thay đổi trong tình cảm. Cả hai đối tác nên cân nhắc và cho nhau chút không gian để đánh giá lại tình cảm. Sự hướng nội của người Tị và cuộc sống bận rộn có thể tạo ra khoảng cách, đòi hỏi sự tinh tế và quan tâm đặc biệt để duy trì mối quan hệ.

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần luôn tràn đầy sức sống, dám nghĩ dám làm. Tuổi Dậu vốn thông minh nhanh nhẹn nên làm việc gì cũng được cấp trên rất hài lòng.

Phẩm chất nổi bật của con giáp này làm lòng dũng cảm, khả năng cạnh tranh và sự khó lương. Người tuổi Dậu sống ngay thẳng, ghét việc xu nịnh. Họ hợp làm chủ hơn làm thuê, thích làm các công việc tự do.

Thời gian này, tài lộc của con giáp tuổi Dậu ngày một dồi dào. Họ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Con giáp này có thể nhận được công việc mới, dự án mới. Người tuổi này nếu làm kinh doanh thì đơn hàng chốt ầm ầm, lợi nhuận tăng lên đáng kể.

Tuổi Dậu này cũng sẽ quyết đoán hơn khi các cơ hội công việc đến với mình. Mặt khác, thời gian tới người tuổi Dậu có sức khỏe không được như ý, cần chú ý đến các vấn đề xương khớp.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.