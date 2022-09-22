3 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch: 3 con giáp gặp nhiều sóng gió cần thận trọng để vượt qua thử thách này

Theo tử vi của người tuổi Tuât trong 3 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, những con giáp cầm tinh con Chó dễ mắc họa thị phi số phận rủi ro thường xuyên bị đồng nghiệp chọc phá sau lưng, khiến nhiều lúc bạn thấy mệt mỏi khi đi làm.

Trong thời gian sắp tới bạn cũng phải chi nhiều khoản tiền không đâu khiến cho tài chính hao hụt nhiều, hãy thận trọng chi tiêu kẻo rơi vào tình cảnh khó khăn túng thiếu.

Lời khuyên cho tuổi Tuất trong hoàn cảnh này bạn không nên làm gì để gây sự chú ý của mọi người. Bạn nên có tinh thần cầu thị không nên có thái độ ăn miếng trả miếng sẽ khiến cho mọi việc của bạn càng thêm khó khăn.

Trong thời gian sắp tới bạn cũng phải chi nhiều khoản tiền không đâu khiến cho tài chính hao hụt nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu cuộc sống thường dễ gặp nhiều khó khăn luôn phải chăm chỉ làm việc thì mới mong thành công đôi chút. Tử vi trong 3 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch cho biết những người cầm tinh con Trâu liên tục gặp những sóng gió liên tục ập tới. Nhưng khoản chi về tài chính nằm ngoài dự kiến của bạn khiến cho tiền bạc của người tuổi Sửu hao hụt đi nhiều. Ngoài ra, các mối quan hệ xã hội sẽ vùi dập Sửu tơi tả, họa thị phi ập xuống đầu làm bạn vô cùng mệt mỏi.

Lời khuyên cho người tuổi Sửu lúc này là hãy im lặng chờ thời, mặc kệ những điều thị phi không hay có thể tới với mình, bạn hãy lấy câu dĩ hòa vi quý làm trong để chờ sóng yên biển lặng, mọi người xung quanh ắt sẽ hiểu bạn.

Tuổi Mão

Theo tử vi của người tuổi Mão sẽ có nguy cơ bị tiểu nhân hãm hại trong 3 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch. Người tuổi Mão vốn tốt bụng lại thường xuyên giúp đỡ người khác nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc bạn cũng là người năng động nhiệt tình nên được cấp trên cất nhắc. Trong thời gian này bạn nên thận trong không bạn sẽ dễ bị những kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ tìm cách nói xấu bạn.

Lời khuyên cho người tuổi Mão chớ lo lắng hãy chăm chỉ làm việc hòa đồng với mọi người rồi mọi chuyện sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn. Trong thời gian này dù có nghe được bất kỳ lời ong tiếng ve nào thì bạn cũng nên bỏ ngoài tai và tập trung tốt cho công việc của mình mọi sóng gió sẽ qua đi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo.