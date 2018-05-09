3 nàng giáp vất vả vì không thích dựa dẫm, sau 26 tuổi vận mệnh đổi thay, may mắn đến không ngừng!

Tâm linh - Tử vi 09/05/2018 05:30

Đây là 3 nàng giáp tự lập không thích dựa dẫm, từ sau 26 tuổi gặp nhiều vận may không ngờ!

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi hiền lành, thiện lương, không thích mâu thuẫn với người khác, luôn muốn giữ quan hệ vui vẻ với mọi người. Nhiều người cho rằng con giáp này khá cả tin nhưng họ lại không hề ngu ngốc, lại rất thông minh. Con giáp này rất độc lập, không thích dựa dẫm người khác, có khi lại cố chấp. Dù là làm việc gì, nếu họ tỏ ra mình yếu đuối chính là mong muốn được chú ý và quan tâm. Trước năm 25 tuổi, người tuổi Hợi gặp nhiều va vấp nhưng từ 26 thì chuyện gì cũng thuận lợi, may mắn tới tấp!

3 nàng giáp vất vả vì không thích dựa dẫm, sau 26 tuổi vận mệnh đổi thay, may mắn đến không ngừng! - Ảnh 1
Trước năm 25 tuổi, người tuổi Hợi gặp nhiều va vấp nhưng từ 26 thì chuyện gì cũng thuận lợi, may mắn tới tấp! - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý mạnh mẽ và kiên cường. Đây là con giáp vừa thông minh, lại thực tế, khôn khéo. Nhìn bề ngoài, họ có vẻ không lo không nghĩ nhưng chỉ cần gặp vấn đề họ sẽ rất nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Dù là trong hoàn cảnh nào, con giáp này đều không thích dựa dẫm ai. Do đó, người tuổi Tý được nhiều người tin tưởng, nhất là sếp và đồng nghiệp. Trước 25 tuổi, họ gặp nhiều khó khăn nhưng từ 26 tuổi trở đi, công thành danh toại, tình cảm cũng rất ngọt ngào.

3 nàng giáp vất vả vì không thích dựa dẫm, sau 26 tuổi vận mệnh đổi thay, may mắn đến không ngừng! - Ảnh 2
Trước 25 tuổi, họ gặp nhiều khó khăn nhưng từ 26 tuổi trở đi, công thành danh toại, tình cảm cũng rất ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi khéo léo và cẩn thận. Vì họ không muốn có sai lầm nào trong cuộc sống của bản thân. Do đó, dù là việc gì họ cũng muốn tự làm, lại rất tích cực nên dễ thành công. Nhưng trước 25 tuổi, con giáp này gặp nhiều trở ngại vì thiếu vận may. Nhiều khi sẽ rất tiếc nuối vì chỉ một chút may mắn nữa thôi họ sẽ thành công. Nhưng cứ yên tâm, đến năm 26 tuổi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp không ngờ. Phụ nữ tuổi Mùi không chỉ có quý nhân giúp đỡ, họ lại thành công rực rỡ trong công việc.

3 nàng giáp vất vả vì không thích dựa dẫm, sau 26 tuổi vận mệnh đổi thay, may mắn đến không ngừng! - Ảnh 3
Phụ nữ tuổi Mùi không chỉ có quý nhân giúp đỡ, họ lại thành công rực rỡ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Trong nhà có 3 con giáp này thì nghèo khó chỉ là nhất thời, giàu sang mới là mãi mãi!

Trong nhà có 3 con giáp này thì nghèo khó chỉ là nhất thời, giàu sang mới là mãi mãi!

Nếu trong gia đình có 3 con giáp này thì cứ yên tâm, giàu sang phú quý sẽ đến nhanh thôi!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ