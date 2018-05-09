3 nàng giáp vất vả vì không thích dựa dẫm, sau 26 tuổi vận mệnh đổi thay, may mắn đến không ngừng!

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi hiền lành, thiện lương, không thích mâu thuẫn với người khác, luôn muốn giữ quan hệ vui vẻ với mọi người. Nhiều người cho rằng con giáp này khá cả tin nhưng họ lại không hề ngu ngốc, lại rất thông minh. Con giáp này rất độc lập, không thích dựa dẫm người khác, có khi lại cố chấp. Dù là làm việc gì, nếu họ tỏ ra mình yếu đuối chính là mong muốn được chú ý và quan tâm. Trước năm 25 tuổi, người tuổi Hợi gặp nhiều va vấp nhưng từ 26 thì chuyện gì cũng thuận lợi, may mắn tới tấp!

Trước năm 25 tuổi, người tuổi Hợi gặp nhiều va vấp nhưng từ 26 thì chuyện gì cũng thuận lợi, may mắn tới tấp! - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý mạnh mẽ và kiên cường. Đây là con giáp vừa thông minh, lại thực tế, khôn khéo. Nhìn bề ngoài, họ có vẻ không lo không nghĩ nhưng chỉ cần gặp vấn đề họ sẽ rất nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Dù là trong hoàn cảnh nào, con giáp này đều không thích dựa dẫm ai. Do đó, người tuổi Tý được nhiều người tin tưởng, nhất là sếp và đồng nghiệp. Trước 25 tuổi, họ gặp nhiều khó khăn nhưng từ 26 tuổi trở đi, công thành danh toại, tình cảm cũng rất ngọt ngào.