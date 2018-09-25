3 nàng giáp một lòng vì chồng vì con, không bao giờ thay lòng đổi dạ

Tâm linh - Tử vi 25/09/2018 15:44

Đàn ông phải tu 10 kiếp mới lấy được người vợ tuổi này bởi nàng không chỉ chung tình bậc nhất mà còn vượng phu ích tử, sẵn sàng hi sinh miễn gia đình hạnh phúc.

Phụ nữ thuộc top con giáp này yêu thương chồng con hết mực, dù đàn ông khác có dùng cả kho vàng cũng không thể khiến họ thay lòng đổi dạ.

3 nàng giáp một lòng vì chồng vì con, không bao giờ thay lòng đổi dạ - Ảnh 1
Lấy vợ tuổi này, sau 5 năm chồng sẽ đổi đời ngoạn mục, mua nhà sắm xe là chuyện dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Ngọ

Ngọ là nàng giáp rất khó theo đuổi, muốn có được tình yêu của họ đàn ông phải hết mực kiên trì theo đuổi. Thuở chưa yêu đỏng đảnh kiêu kỳ bao nhiêu thì sau khi kết hôn con giáp này lại hết lòng vì chồng vì con bấy nhiêu.

Họ sẵn sàng nhận lấy mọi thua thiệt về mình, sẵn lòng chịu cực chịu khổ miễn chồng con được sung sướng cũng vui lòng. Nhờ thế, mái ấm của nàng Ngọ luôn ngập tràn hạnh phúc, vợ chồng yêu thương, nhường nhịn và cùng nhau nỗ lực làm giàu để đảm bảo tương lai tốt đẹp cho con cái. Lấy vợ tuổi này, sau 5 năm chồng sẽ đổi đời ngoạn mục, mua nhà sắm xe là chuyện dễ như trở bàn tay.

3 nàng giáp một lòng vì chồng vì con, không bao giờ thay lòng đổi dạ - Ảnh 2
Sửu tốt số đến mức phúc phần của họ còn giúp cả gia đình chồng hưng thịnh, làm ăn vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Sửu

Người tuổi Sửu nổi tiếng chăm chỉ, cần cù và hết lòng vì gia đình. Họ không suy tính thiệt hơn, cũng không đong đếm hơn thua trách nhiệm, nghĩa vụ của chồng một cách rạch ròi. Với Sửu, chỉ cần cái gì có lợi cho gia đình mình họ sẽ làm, dẫu có khó khăn, cực khổ cũng không nề hà.

Cuộc sống hôn nhân không chỉ khiến Sửu thêm vững vàng, thành công hơn trong sự nghiệp mà nàng còn là cánh tay đắc lực, hỗ trợ chồng hết mực. Nàng dâu tuổi Sửu là người hết mực thủy chung, đàn ông khác có dùng cả núi vàng cũng không thể có được tình yêu của nàng. Sửu tốt số đến mức phúc phần của họ còn giúp cả gia đình chồng hưng thịnh, làm ăn vượng phát.

3 nàng giáp một lòng vì chồng vì con, không bao giờ thay lòng đổi dạ - Ảnh 3
Dần không chỉ là người vợ đảm đang, người mẹ hoàn hảo mà còn là người phụ nữ giỏi kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

­­Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần rất trọng tình cảm, không màng vật chất. Dần có thể chấp nhận lấy một người chồng nghèo khổ nhưng có chí tiến thân, yêu thương mình chân thành chứ không bao giờ chịu lấy đàn ông lắm của nhiều tiền nhưng trăng hoa và lệ thuộc tiền bạc vào gia đình.

Dần không chỉ là người vợ đảm đang, người mẹ hoàn hảo mà còn là người phụ nữ giỏi kiếm tiền. Họ tự chủ tài chính, làm chủ đời mình nên đàn ông đừng mong dùng vật chất để khiến họ trở thành kẻ bội bạc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp sinh ra trong gia đình càng nghèo khó lớn lên càng thành công vang dội, giàu ú ụ

3 con giáp sinh ra trong gia đình càng nghèo khó lớn lên càng thành công vang dội, giàu ú ụ

Người xưa có câu “cái khó ló cái khôn” quả không sai, bởi nhờ những năm tháng khổ cực, nghèo hèn 3 con giáp này mới vươn lên làm đại gia, giàu sang tột đỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp chung tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 10 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng