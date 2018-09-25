3 nàng giáp một lòng vì chồng vì con, không bao giờ thay lòng đổi dạ

Phụ nữ thuộc top con giáp này yêu thương chồng con hết mực, dù đàn ông khác có dùng cả kho vàng cũng không thể khiến họ thay lòng đổi dạ.

Họ sẵn sàng nhận lấy mọi thua thiệt về mình, sẵn lòng chịu cực chịu khổ miễn chồng con được sung sướng cũng vui lòng. Nhờ thế, mái ấm của nàng Ngọ luôn ngập tràn hạnh phúc, vợ chồng yêu thương, nhường nhịn và cùng nhau nỗ lực làm giàu để đảm bảo tương lai tốt đẹp cho con cái. Lấy vợ tuổi này, sau 5 năm chồng sẽ đổi đời ngoạn mục, mua nhà sắm xe là chuyện dễ như trở bàn tay.

Ngọ là nàng giáp rất khó theo đuổi, muốn có được tình yêu của họ đàn ông phải hết mực kiên trì theo đuổi. Thuở chưa yêu đỏng đảnh kiêu kỳ bao nhiêu thì sau khi kết hôn con giáp này lại hết lòng vì chồng vì con bấy nhiêu.

Sửu tốt số đến mức phúc phần của họ còn giúp cả gia đình chồng hưng thịnh, làm ăn vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Sửu

Người tuổi Sửu nổi tiếng chăm chỉ, cần cù và hết lòng vì gia đình. Họ không suy tính thiệt hơn, cũng không đong đếm hơn thua trách nhiệm, nghĩa vụ của chồng một cách rạch ròi. Với Sửu, chỉ cần cái gì có lợi cho gia đình mình họ sẽ làm, dẫu có khó khăn, cực khổ cũng không nề hà.

Cuộc sống hôn nhân không chỉ khiến Sửu thêm vững vàng, thành công hơn trong sự nghiệp mà nàng còn là cánh tay đắc lực, hỗ trợ chồng hết mực. Nàng dâu tuổi Sửu là người hết mực thủy chung, đàn ông khác có dùng cả núi vàng cũng không thể có được tình yêu của nàng. Sửu tốt số đến mức phúc phần của họ còn giúp cả gia đình chồng hưng thịnh, làm ăn vượng phát.

Dần không chỉ là người vợ đảm đang, người mẹ hoàn hảo mà còn là người phụ nữ giỏi kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

­­Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần rất trọng tình cảm, không màng vật chất. Dần có thể chấp nhận lấy một người chồng nghèo khổ nhưng có chí tiến thân, yêu thương mình chân thành chứ không bao giờ chịu lấy đàn ông lắm của nhiều tiền nhưng trăng hoa và lệ thuộc tiền bạc vào gia đình.

Dần không chỉ là người vợ đảm đang, người mẹ hoàn hảo mà còn là người phụ nữ giỏi kiếm tiền. Họ tự chủ tài chính, làm chủ đời mình nên đàn ông đừng mong dùng vật chất để khiến họ trở thành kẻ bội bạc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.