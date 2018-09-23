3 con giáp ngồi trên núi vàng, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà trong 4 tháng cuối năm 2018

Tâm linh - Tử vi 23/09/2018 10:30

Những tháng cuối năm 2018 top con giáp sau sẽ gặp vận may hiếm có, không chỉ tiền chất chật nhà, ăn nên làm ra mà còn muốn gì được nấy, giàu nhất thiên hạ.

Vận may tài chính ập đến ào ào khiến 3 con giáp sau đếm tiền sái tay, tiêu xài thả ga cũng không hết khiến ai cũng thầm ganh tỵ.

3 con giáp ngồi trên núi vàng, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà trong 4 tháng cuối năm 2018 - Ảnh 1
Những tháng cuối năm 2018, nhờ được bề trên nâng đỡ, thần tài thương yêu Thìn sẽ kinh doanh vượng phát, làm ăn khấm khá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn sinh ra đã ngậm thìa vàng, phú quý sang giàu tự ập vào nhà mà chẳng cần cầu mong hay xin xỏ ai. Họ có thừa sự thông minh để biến tài năng của mình thành vật chất, đủ nhạy cảm để nắm chắc thời cơ đổi đời ngoạn mục.

Những tháng cuối năm 2018, nhờ được bề trên nâng đỡ, thần tài thương yêu Thìn sẽ kinh doanh vượng phát, làm ăn khấm khá. Mọi kế hoạch, dự án của con giáp này đều thành công ngoài mong đợi, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà.

3 con giáp ngồi trên núi vàng, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà trong 4 tháng cuối năm 2018 - Ảnh 2
Cơ hội thăng quan tiến chức sẽ ập xuống đầu Ngọ, giúp họ không chỉ được tăng lương mà còn mở ra tương lai tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là người ham thích khám phá, chinh phục những thứ mới mẻ nên Ngọ rất sáng tạo, thường đưa ra phát kiến có giá trị. Trong môi trường công sở, con giáp này phải chịu sự ganh ghét của rất nhiều đồng nghiệp xấu tính. Thế nhưng, Ngọ không bao giờ buồn lòng hay chùn bước mà luôn dùng năng lực để khẳng định vị thế của mình, từng bước vươn xa.

4 tháng cuối năm, cơ hội thăng quan tiến chức sẽ ập xuống đầu Ngọ, giúp họ không chỉ được tăng lương mà còn mở ra tương lai tươi sáng trong thời gian gần. Lúc này, Ngọ chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi hưởng lộc.

3 con giáp ngồi trên núi vàng, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà trong 4 tháng cuối năm 2018 - Ảnh 3
Dẫu không sinh ra trong gia đình khá giả, càng không cậy nhờ được ai nhưng chính quyết tâm thoát nghèo đã dẫn Dậu đến với thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chăm chỉ, cần cù lại có chí tiến thủ nên không lạ khi Dậu nằm trong top con giáp siêu giàu. Dẫu không sinh ra trong gia đình khá giả, càng không cậy nhờ được ai nhưng chính quyết tâm thoát nghèo đã dẫn Dậu đến với thành công, mang lại cho con giáp này cuộc sống như mơ.

Tiền tài thả ga ba đời không hết, ở nhà sang, đi xe xịn là cuộc sống nắm chắc trong tay với người tuổi Dậu. Vận đỏ sẽ đeo bám con giáp này đến tận hết năm 2019, thế nên, trong thời điểm vàng này Dậu hãy dốc hết sức mà kiếm tiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đàn ông thuộc 3 con giáp này không bao giờ ngoại tình, chị em hãy yên tâm

Đàn ông thuộc 3 con giáp này không bao giờ ngoại tình, chị em hãy yên tâm

Dù gái lạ có dâng tận miệng thì đàn ông thuộc top con giáp này cũng cương quyết chối từ để về với vợ con, không bao giờ ngoại tình.

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