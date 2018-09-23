Tháng 10 tới, 3 con giáp này sẽ may mắn ngập đầu, phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến

Không chỉ may mắn, 3 con giáp sau còn có thừa sự thông minh, khôn ngoan để đưa cuộc đời mình lên một tầm cao mới.

Sau những khốn khó chông chênh, những thử thách của cuộc đời vận khí của người tuổi Mão sẽ chuyển biến tích cực. Tháng 10 tới, Mão hãy chuẩn bị sẵn kho chứa tiền, chất vàng. Con giáp này sẽ làm ăn vượng phát, tài lộc hưng thịnh, của nả đầy nhà.

Sống biết trước biết sau, biết người biết ta nên Mão rất được nể trọng. Ngoài ra, con giáp này còn có giác quan thứ sáu rất nhạy bén. Chẳng cần lắm lời, cũng không cần biết nhau quá lâu Mão đã có thế nhìn thấu tâm can người khác. Nhờ thế, Mão không bao giờ bị lừa gạt, càng đừng ai mong hãm hại họ.

Không chỉ vận tài lộc mà vận tình duyên của Mùi còn đỏ như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nổi tiếng sống tình cảm, chân thành và luôn thật lòng thật dạ trong tất cả các mối quan hệ. Với gia đình Mùi luôn ân cần quan tâm, với bạn bè họ không bao giờ lợi dụng ai, với đồng nghiệp thì luôn hỗ trợ hết sức nên được yêu mến, tạo được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp.

Phúc phần mà Mùi có được giúp họ gặp rất nhiều may mắn trong đời. Đặc biệt, trong tháng 10 tới Mùi sẽ thăng tiến vùn vụt, tiền tài đổ vào nhà ào ào như thác, giàu nứt đố đổ vách. Không chỉ vận tài lộc mà vận tình duyên của Mùi còn đỏ như son, họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc ngất ngây với chuyến du lịch lãng mạn bên nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều cần cù, chăm chỉ. Một mình Dậu có thể đảm đương công việc của hai người cộng lại, cực khổ, vất vả bao nhiêu họ cũng chịu được mà không hề nhụt chí. Nhờ kiên trì, nỗ lực không ngừng nên thành công chắc chắn sẽ đến bên Dậu.

Dù nửa đầu năm 2018 không mấy suôn sẻ nhưng từ tháng 10 trở đi, nhờ được cát tinh chiếu mệnh bấy nhiêu công sức của Dậu sẽ được đáp đền xứng đáng. Con giáp nàu sẽ có vô số phúc phần, cứ bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn hết phần thiên hạ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.