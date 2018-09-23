Tháng 10 tới, 3 con giáp này sẽ may mắn ngập đầu, phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 23/09/2018 10:30

Vận may rơi xuống đầu tới tấp giúp 3 con giáp sau kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tha hồ hốt bạc, muốn nghèo cũng không được.

Không chỉ may mắn, 3 con giáp sau còn có thừa sự thông minh, khôn ngoan để đưa cuộc đời mình lên một tầm cao mới.

Tháng 10 tới, 3 con giáp này sẽ may mắn ngập đầu, phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 1
Tháng 10 tới, Mão hãy chuẩn bị sẵn kho chứa tiền, chất vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống biết trước biết sau, biết người biết ta nên Mão rất được nể trọng. Ngoài ra, con giáp này còn có giác quan thứ sáu rất nhạy bén. Chẳng cần lắm lời, cũng không cần biết nhau quá lâu Mão đã có thế nhìn thấu tâm can người khác. Nhờ thế, Mão không bao giờ bị lừa gạt, càng đừng ai mong hãm hại họ.

Sau những khốn khó chông chênh, những thử thách của cuộc đời vận khí của người tuổi Mão sẽ chuyển biến tích cực. Tháng 10 tới, Mão hãy chuẩn bị sẵn kho chứa tiền, chất vàng. Con giáp này sẽ làm ăn vượng phát, tài lộc hưng thịnh, của nả đầy nhà.

Tháng 10 tới, 3 con giáp này sẽ may mắn ngập đầu, phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 2
Không chỉ vận tài lộc mà vận tình duyên của Mùi còn đỏ như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nổi tiếng sống tình cảm, chân thành và luôn thật lòng thật dạ trong tất cả các mối quan hệ. Với gia đình Mùi luôn ân cần quan tâm, với bạn bè họ không bao giờ lợi dụng ai, với đồng nghiệp thì luôn hỗ trợ hết sức nên được yêu mến, tạo được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp.

Phúc phần mà Mùi có được giúp họ gặp rất nhiều may mắn trong đời. Đặc biệt, trong tháng 10 tới Mùi sẽ thăng tiến vùn vụt, tiền tài đổ vào nhà ào ào như thác, giàu nứt đố đổ vách. Không chỉ vận tài lộc mà vận tình duyên của Mùi còn đỏ như son, họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc ngất ngây với chuyến du lịch lãng mạn bên nhau.

Tháng 10 tới, 3 con giáp này sẽ may mắn ngập đầu, phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều cần cù, chăm chỉ. Một mình Dậu có thể đảm đương công việc của hai người cộng lại, cực khổ, vất vả bao nhiêu họ cũng chịu được mà không hề nhụt chí. Nhờ kiên trì, nỗ lực không ngừng nên thành công chắc chắn sẽ đến bên Dậu.

Dù nửa đầu năm 2018 không mấy suôn sẻ nhưng từ tháng 10 trở đi, nhờ được cát tinh chiếu mệnh bấy nhiêu công sức của Dậu sẽ được đáp đền xứng đáng. Con giáp nàu sẽ có vô số phúc phần, cứ bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn hết phần thiên hạ. 

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đàn ông thuộc 3 con giáp này không bao giờ ngoại tình, chị em hãy yên tâm

Đàn ông thuộc 3 con giáp này không bao giờ ngoại tình, chị em hãy yên tâm

Dù gái lạ có dâng tận miệng thì đàn ông thuộc top con giáp này cũng cương quyết chối từ để về với vợ con, không bao giờ ngoại tình.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp giàu có top con giáp tháng 10 3 con giáp giàu có 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 19 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng