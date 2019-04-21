3 nàng giáp hay cằn nhằn nhưng thương chồng chiều con BẬC NHẤT, ai tu 10 kiếp mới lấy được!

Tâm linh - Tử vi 21/04/2019 16:30

Hay cằn nhằn, la mắng là thế nhưng phụ nữ thuộc top con giáp này yêu chồng thương con vô cùng, đàn ông nào lấy được chắc chắn sẽ giàu sang cả đời, bạc tiền chất đống.

Phụ nữ tuổi này nổi tiếng vượng phu ích tử, hay cằn nhàn ca thán nhưng lại tốt tính, thiện lương và toàn tâm toàn ý vì gia đình.

3 nàng giáp hay cằn nhằn nhưng thương chồng chiều con BẬC NHẤT, ai tu 10 kiếp mới lấy được! - Ảnh 1
Lấy được vợ tuổi Sửu chồng sẽ làm ăn vượng phát, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, cả đời không lo thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng và rất chịu thương chịu khó. Dù cuộc sống hôn nhân có cơ cực, khốn khó đến mấy họ cũng vẹn nguyên lòng chung thủy, không bao giờ “tham vàng bỏ ngãi”. Yêu thương chồng con hết mực, nỗ lực kiếm tiền để kinh tế gia đình đi lên chính là những gì Sửu đã và đang làm.

Thế nhưng, khuyết điểm của nàng giáp này là sự cứng đầu, lắm lời. Mỗi sai sót nhỏ của chồng cũng có thể nhận lấy cơn mưa lời mắng nhiếc của Sửu. Tuy nhiên, chồng của Sửu hãy hiểu rằng nàng làm thế là vì muốn tốt cho bạn, không hề có ý xấu.

Lấy được vợ tuổi Sửu chồng sẽ như hổ mọc thêm cánh, làm ăn vượng phát, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, cả đời không lo thiếu tiền.

3 nàng giáp hay cằn nhằn nhưng thương chồng chiều con BẬC NHẤT, ai tu 10 kiếp mới lấy được! - Ảnh 2
Từ ngưỡng 35, vợ chồng nhà Ngọ sẽ ôm vàng hốt bạc, của nả chất đống, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, phụ nữ tuổi Ngọ ngông cuồng, thích phiêu lưu và luôn đặt ra cho mình những mục tiêu để chinh phục. Nhờ thế, ngay từ thuở độc thân nàng giáp này đã có sự nghiệp ổn định, thăng tiến nhanh chóng khiến đàn ông cũng phải kiêng nể vài phần.

Chính vì độc lập tài chính, thành công nên Ngọ rất cá tính và không bao giờ chịu lép vế trước chồng. Đây cũng là nguyên nhân khiến không khí gia đình căng thẳng, chồng của Ngọ bị tổn thương lòng tự trọng vì vợ không khéo léo.

Chỉ cần nói rõ với vợ tâm ý của mình, chỉ cần chỉ ra cho cô ấy điểm chưa hoàn thiện thì chắc chắn hôn nhân của cả hai sẽ ấm êm viên mãn. Từ ngưỡng 35, vợ chồng nhà Ngọ sẽ ôm vàng hốt bạc, của nả chất đống, giàu nứt đố đổ vách.

3 nàng giáp hay cằn nhằn nhưng thương chồng chiều con BẬC NHẤT, ai tu 10 kiếp mới lấy được! - Ảnh 3
Càng về hậu vận hôn nhân của hai bạn càng gắn kết, bền chặt, chỉ việc ôm nhau hưởng lộc trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tham công tiếc việc, mưu cầu công danh nên Tỵ gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ. Giàu sang, nhà xe có đủ nhưng phụ nữ tuổi Tỵ lại không chọn chồng dựa vào túi tiền. Họ chỉ gật đầu trước người đàn ông khiến mình rung động, có chí tiến thủ và chung thủy.

Vì quá yêu chồng nên đôi khi Tỵ thể hiện sự chiếm hữu, thích quản lý, áp đặt vì sợ kẻ khác cướp đi chồng mình. Họ quên mất rằng, chẳng đàn ông nào thích bị cầm tù trong hôn nhân. Thế nhưng, chỉ cần chồng góp ý con  giáp này sẽ thay đổi ngay.

Lấy được vợ tuổi Tỵ, chồng sẽ ăn nên làm ra, trở thành đại gia là chuyện hiển nhiên. Càng về hậu vận hôn nhân của hai bạn càng gắn kết, bền chặt, chỉ việc ôm nhau hưởng lộc trời cho.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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