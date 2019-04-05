Suốt ngày cằn nhằn nhưng 3 nàng giáp này lại là thần tài của chồng, ai lấy được cả đời sang giàu

Phụ nữ tuổi này nếu kiệm lời rất dễ hao tài, càng nói nhiều càng giúp chồng có tài lộc hưng thịnh, làm ăn vượng phát, nằm trên núi vàng.

Thế nhưng, đằng sau sự cau có, khó chịu ấy là một trái tim bao dung, dốc cạn lòng cho gia đình. Nàng Dần luôn nỗ lực làm việc không ngừng để cùng bạn đời vun đắp cho gia đình, để cho con cái có một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Phụ nữ tuổi Dần vốn thông minh, khẳng khái và khá nóng tính. Dù yêu chồng đến mấy họ cũng chẳng thể nín nhịn cho qua khi chồng làm sai bất cứ điều gì. Họ luôn rạch ròi phải trái đúng sai, làm cho ra lẽ mọi chuyện nên đôi khi khiến bạn đời buồn bực vì cứ bị vợ cằn nhằn mãi.

Càng về hậu vận Dần càng vượng phu ích tử, giúp chồng có của nả đầy nhà, nhà cao cửa rộng. Con cái của Dần đều là những đứa trẻ hiếu thuận, thành công khiến gia mẹ chẳng cần phải lo nghĩ điều gì, chỉ việc an nhàn hưởng phúc đến cuối đời.

Có vợ tuổi Thìn giúp sức, đàn ông chắc chắn sẽ thu về khối lợi nhuận khổng lồ, đếm tiền mỏi mệt - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Thìn

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, phụ nữ tuổi Thìn sinh ra đã có sẵn tiền tài, danh vọng và quyền lực. Họ có thừa sự thông minh, khả năng lãnh đạo, khéo léo trong giao tiếp nên thăng tiến nhanh chóng, gầy dựng sự nghiệp đáng ngưỡng mộ ngay từ thuở độc thân.

Chính vì có tài ăn nói nên trong mọi cuộc “đấu khẩu” chồng của Thìn chẳng thể giành phần thắng. Càng bị vợ lấn lướt đàn ông càng thấy khó chịu, bực bội. Thế nhưng, chồng của nàng giáp này nên hiểu rằng họ làm thế là vì muốn tốt cho chồng, muốn gia đình hòa thuận ấm êm.

Có được một người vợ giỏi việc nước, đảm việc nhà lại vô cùng tâm lý như Thìn nên chồng của họ rất tự hào. Không chỉ chăm chăm phát triển sự nghiệp của mình, đến thời điểm nhất định con giáp này sẽ tình nguyện thu gọn quy mô kinh doanh để dồn lực giúp chồng khuếch trương thanh thế. Có vợ tuổi Thìn giúp sức, đàn ông chắc chắn sẽ thu về khối lợi nhuận khổng lồ, đếm tiền mỏi mệt.

Có vợ tuổi Dậu chồng như vớ được hũ vàng, sống trong nệm ấm chăn êm cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Dậu

Trời sinh phụ nữ tuổi Dậu điềm đạm, nhẹ nhàng và rất ôn hòa. Dậu luôn nhìn đời bằng sự lạc quan, luôn nỗ lực không ngừng để vươn lên trong cuộc sống. Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng nàng giáp này không đầu hàng số phận, miệt mài lao động để trở nên sung túc, đủ đầy.

Giàu nghị lực, đam mê với công việc nên chẳng cần cậy nhờ đàn ông cũng không bám níu ai Dậu vẫn tự làm đại gia, kiếm được bạc tỷ khi còn khá trẻ. Chính vì kỹ tính nên Dậu có đòi hỏi rất cao ở người đàn ông của đời mình, đôi lúc khiến đối phương cảm thấy phiền toái vì phải nghe Dậu khuyên nhủ đủ điều.

Vậy nhưng, nhờ sự can gián, góp ý của Dậu nên chồng của họ mới làm nên nghiệp lớn, ngày càng thành công trong sự nghiệp. Có vợ tuổi Dậu chồng như vớ được hũ vàng, sống trong nệm ấm chăn êm cả đời.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.