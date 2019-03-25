Hờn đỏ mắt với 3 nàng giáp sướng như tiên, tiền chất chật nhà, tự làm đại gia sau tuổi 30

Tâm linh - Tử vi 25/03/2019 16:31

Phụ nữ tuổi này sinh ra đã được trời Phật ưu ái, quý nhân thương yêu, sau tuổi 30 tự khắc trở thành đại gia, tiền về như thác trút.

3 con giáp này sẽ muốn gì được nấy, của nả chất đống, hưng thịnh ấm êm sau tuổi 30 khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Hờn đỏ mắt với 3 nàng giáp sướng như tiên, tiền chất chật nhà, tự làm đại gia sau tuổi 30 - Ảnh 1
Càng cần cù Thân càng phát tài phát lộc, giàu sang hết phần thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Phụ nữ tuổi Thân nhanh nhẹn, khôn ngoan và có gan làm giàu. Con giáp này ý thức được rằng tuổi trẻ phải phấn đấu không ngừng, hăng say làm việc thì hậu vận mới mong được hưởng phú quý, an yên. Vậy nên, dù khổ cực, mệt mỏi đến mấy Thân cũng không bỏ cuộc. Họ mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách, khốn khó để vươn lên đổi đời.

Sau tuổ 30 con giáp này sẽ muốn gì được nấy, tiêu xài thả ga cũng không lo thiếu tiền. Họ có của nả chất đống, sự nghiệp thành công, sự nghiệp xán lạn. Càng cần cù Thân càng phát tài phát lộc, giàu sang hết phần thiên hạ.

Hờn đỏ mắt với 3 nàng giáp sướng như tiên, tiền chất chật nhà, tự làm đại gia sau tuổi 30 - Ảnh 2
Sau ngưỡng 30 họ sẽ công thành danh toại, tài vận thăng hoa đến ngỡ ngàng- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là nàng giáp chân thành, giỏi giao tiếp và rất tinh tế. Họ biết cách đối nhân xử thế, khéo léo xử lý những tình huống oái ăm xảy đến với cuộc sống, công việc của mình nên chẳng bao giờ làm mất lòng ai. Đây chính là thế mạnh khiến Tuất được nhiều người yêu mến, bề trên nâng đỡ hết lòng.

Trước tuổi 30 Tuất gặp phải khá nhiều rủi ro trong sự nghiệp. Thế nhưng, sau ngưỡng 30 họ sẽ công thành danh toại, tài vận thăng hoa đến ngỡ ngàng. Từ đây, Tuất sẽ có của ăn của để, vươn lên làm sếp, thành công vang dội.

Hờn đỏ mắt với 3 nàng giáp sướng như tiên, tiền chất chật nhà, tự làm đại gia sau tuổi 30 - Ảnh 3
Sau khi kết hôn, con giáp này sẽ như hổ mọc thêm cánh, làm ăn vượng phát, gia đình hưng thịnh cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần nổi tiếng mạnh mẽ, đảm đang và rất khôn ngoan. Con giáp này không bao giờ cam chịu kiếp ăn bám, càng không sống bám đàn ông.  Dần có bản lĩnh, có năng lực nên thành công đến với họ là điều hiển nhiên. Họ nhạy bén đến mức chưa vuột mất bất cứ thời cơ kiếm tiền nào, càng không để ai có thể tranh đoạt của mình bất cứ thứ gì.

Chỉ cần làm chủ cảm xúc, luôn tỉnh táo trước mối quyết định Dần chắc chắn sẽ có tài chính vững chắc, sự nghiệp hanh thông. Sau khi kết hôn, con giáp này sẽ như hổ mọc thêm cánh, làm ăn vượng phát, gia đình hưng thịnh cả đời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 con giáp tài vận bùng nổ, kiểu gì cũng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà trong 7 ngày tới

3 con giáp tài vận bùng nổ, kiểu gì cũng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà trong 7 ngày tới

Trong 7 ngày tới,  tiền sẽ tự chảy vào túi 3 con giáp này khiến họ một bước đổi đời, giàu sang phú quý hiếm ai bì kịp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có con giáp thành công sau tuổi 30 top con giáp 2019

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 23 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi