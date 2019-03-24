3 con giáp được trời ưu ái, chớp mắt là có tiền, giàu sang vô đối trong tháng 4/2019

Số trời đã định, trong tháng 4 tới những con giáp này sẽ tha hồ chiêu tài đón lộc, tiền đổ về nhà ào ào như thác.

Tháng 4 năm Kỷ Hợi 2019, Tý sẽ có cơ hội kiếm được bạc tỷ, khuếch trương thanh thế. Tiền cứ đổ vào túi con giáp này ào ào như thác, khiến họ đếm tiền sái tay, tiêu mãi không hết.

Tý là con cực khôn ngoan, nhạy bén và có gan làm giàu. Nếu người khác mưu cầu cuộc sống ổn định, ít rủi ro thì Tý chấp nhận mạo hiểm để nhận lấy những thành quả đáng ngưỡng mộ. Nhờ có chí tiến thủ lại chăm chỉ siêng năng nên Tý càng về hậu vận càng giàu sang vô đối.

Thân dư khả năng gầy dựng sự nghiệp của riêng mình, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân nhanh nhẹn, thông minh và không ngừng sáng tạo. Họ luôn chủ động trong mọi tình huống, biết mình muốn gì, cần gì, làm thế nào để thành công. Nhờ thế, chẳng cần dựa dẫm cha mẹ, sống bám người khác Thân vẫn dư khả năng gầy dựng sự nghiệp của riêng mình, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt.

Trong tháng 4 tới, nhờ được sao Hồng Loan chiếu mệnh Thân không chỉ của nả đầy nhà mà vận tình duyên cũng đỏ như son. Họ và một nửa sẽ hạnh phúc ấm êm, tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch trong mơ khiến ai cũng trầm trồ.

Vận may đeo bám không buông giúp Tuất một bước lên tiên, phát tài bất ngờ, giàu không ai bì kịp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chân thành, lương thiện lại có chí làm giàu nên dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Tuất càng về hậu vận càng vượng vận tài lộc. Họ làm đâu thắng đó, ôm hết tiền bạc trong thiên hạ vào nhà, càng già càng phát tài phát lộc.

Sự trung thực, trách nhiệm trong công việc của Tuất sẽ được đáp đền bằng “tiền rơi trúng đầu” trong tháng 4/2019. Vận may đeo bám không buông giúp Tuất một bước lên tiên, phát tài bất ngờ, giàu không ai bì kịp.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.