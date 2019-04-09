3 nàng giáp xứng danh cực phẩm: Thông minh, xinh đẹp lại giỏi kiếm tiền không thua kém gì đàn ông

Tử vi học chỉ rõ, 3 nàng giáp này cực mát tay, kiếm tiền còn giỏi hơn cả đàn ông, tự làm đại gia khi còn khá trẻ, cả đời an nhàn hưởng thụ cuộc sống xa hoa, sung túc.

Vậy nên, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó thì phụ nữ tuổi Dậu vẫn có thể tự mình lập nghiệp. Nàng từng bước vươn lên, dùng bản lĩnh, sự khôn ngoan của mình để kiếm được tiền tỷ khi còn khá trẻ. Vậy nên, chẳng cần cậy nhờ đàn ông Tuất vẫn tự làm đại gia, thoải mái tiêu pha, tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch đắt đỏ khiến ai cũng thèm thuồng.

Phụ nữ tuổi Tuất chân thành, lương thiện và luôn suy nghĩ tích cực. Nàng giáp này không bao giờ than nghèo kể khổ, càng không ăn mày lòng thương hại của người khác. Nếu thất bại họ sẽ ngoan cường đứng lên, nếu bị dối lừa họ sẽ tự rút ra bài học xương máu cho mình để có thể cẩn trọng hơn trong mọi điều.

Đây là nàng giáp có tài kinh doanh, buôn bán, càng chí thú làm ăn càng thu về lợi nhuận khổng lồ - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Dậu

Trời sinh Dậu là nàng giáp chăm chỉ, cần cù lại có ý chí. Họ không quản ngại khó khăn, dám thử thách chính mình trước những việc khó nhằn nên sau những thành công nhỏ họ sẽ tích lũy được khoản tiền lớn để làm vốn kinh doanh.

Đây là nàng giáp có tài kinh doanh, buôn bán, càng chí thú làm ăn càng thu về lợi nhuận khổng lồ. Vậy nên, Dậu hãy cứ mạnh dạn dấn thân, liều lĩnh trước những thời cơ rồi bạn sẽ được đáp đền xứng đáng với cơn mưa tài lộc. Mua nhà sắm xe, có bạc tỷ trong tay chỉ là chuyện nhỏ với nàng giáp này.

Từ ngưỡng 30, phụ nữ tuổi Thân đã có bạc tiền dư dả, có thể báo hiếu mẹ cha, hỗ trợ người thân làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Thân

Thông minh, nhanh nhẹn và có tham vọng làm giàu, có đam mê kiếm tiền nên phụ nữ tuổi Thân không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng. Họ biết cách đối nhân xứ thế, dung hòa các mối quan hệ nên được quý nhân giúp sức, đồng nghiệp và đối tác hỗ trợ hết lòng. Nhờ thế, Thân thăng tiến nhanh như diều gặp gió, từ làm công ăn lương chuyển sang làm chủ cơ ngơi riêng trong thời gian cực ngắn.

Từ ngưỡng 30, phụ nữ tuổi Thân đã có bạc tiền dư dả, có thể báo hiếu mẹ cha, hỗ trợ người thân làm ăn. Đúng như câu nói “một người làm quan, cả họ được nhờ”, một mình thân kiếm tiền đã dư sức giúp cả nhà đổi đời ngoạn mục.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.