3 con giáp là con cưng của thần tài, làm ăn thuận lợi, thăng tiến không phanh, giàu nhanh như vũ bão

Công việc thuận lợi, làm một hưởng mười, tiền nhiều vô kể chính là phúc phần mà thần tài ban cho 3 con giáp này từ đây cho đến cuối năm 2019.

Đặc biệt, từ tháng 4 trở đi Mùi sẽ có thần tài nâng đỡ, bề trên hỗ trợ, tài vận công danh đều thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dùng sự khôn ngoan, tài năng của mình để tiến thân Mùi chắc chắn sẽ có bạc tỷ trong tay, an nhàn hưởng phúc.

Không được sinh ra trong gia đình giàu có, không may mắn nên Mùi phải nỗ lực không ngừng để vươn lên. Họ chấp nhận chịu cực khổ, vượt qua gian truân để mưu cầu cuộc sống đủ đầy, sung túc cho chính mình và gia đình. Bước vào năm 2019, nhờ là năm tam hợp nên vận mệnh của Mùi chuyển biến tích cực, từ công việc, sự nghiệp đến tình duyên đều đỏ rực như son.

Dần sẽ đổi đời ngoạn mục, thoải mái tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần cá tính, mạnh mẽ và có gan làm giàu. Nếu người khác thấy khó khăn mà bỏ cuộc, thấy thất bại mà nhụt chí thì Dần vẫn cứ gan lì tiến về phía trước, bất chấp cơ cực. Vậy nên, sau cơn mưa trời lại sáng, sau những chông chênh trời sẽ ban cho Dần cuộc sống ấm êm, đủ đầy mà họ xứng đáng nhận được.

Kỷ Hợi 2019, nhờ được sao Hồng Loan chiếu mệnh người tuổi Dần sẽ phúc phần đầy nhà. Họ sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương, được trọng dụng chốn công sở. Từ đây, Dần sẽ đổi đời ngoạn mục, thoải mái tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.

Mua nhà sắm xe, trở thành đại gia chỉ sau một đêm chính là may mắn lớn nhất mà Hợi có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hiền lành, lương thiện và tài giỏi nên không quá khó để Hợi chạm tay vào thành công. Thế nhưng, yếu tố giúp con giáp này có được cuộc sống như ý, đủ đầy chính là ở cách đối nhân xử thế của họ. Hợi sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không hề toan tính, cũng không bắt ai phải đáp đền. Vậy nên, con giáp này được quý nhân nâng đỡ, thương yêu hết lòng.

Tử vi học có nói, từ tháng 4/2019 Hợi sẽ thêm phúc thêm phần, cuộc đời thăng hoa. Mua nhà sắm xe, trở thành đại gia chỉ sau một đêm chính là may mắn lớn nhất mà họ có được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.