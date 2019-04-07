3 con giáp càng sống đơn thuần càng có nhiều tiền, thần tài trút sạch hầu bao cũng không tiếc

Phúc báo trời cho sẽ giúp 3 con giáp phúc hậu này có của ăn của để, cuộc đời bình yên hạnh phúc.

Tử vi học có nói, dù không phải là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng chính thái độ sống, lòng thương người đã giúp Tuất có phúc đức đầy mình. Càng thiện lương, sống giản đơn Tuất càng gặp được nhiều may mắn, tài lộc cứ ập vào nhà tới tấp.

Tuất là con giáp ngay thẳng, thật thà và sống cương trực. Họ luôn ý thức được vai trò của mình trong gia đình, công việc nên luôn trách nhiệm và cẩn trọng với mọi điều mình làm. Vậy nên, con giáp này được cấp trên đánh giá cao, tạo mọi điều kiện để thăng tiến vượt bậc.

Hiện tại có cơ cực, xui xẻo đến mấy cũng lùi lại phía sau để nhường chỗ cho tài lộc, công danh bám riết lấy Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão sống tình cảm, nghĩa tình và dĩ hòa vi quý. Con giáp này hết lòng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn mà không suy tính thiệt hơn, càng không kể công hay đòi báo đáp nên được trời thương. Dù phải vất vả mưu sinh, cực nhọc kiếm tiền nhưng sau những giông bão Mão chắc chắn sẽ thành công vang dội, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Đặc biệt, Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp của người tuổi Mão nên con giáp này càng có nhiều cơ may đổi đời. Hiện tại có cơ cực, xui xẻo đến mấy cũng lùi lại phía sau để nhường chỗ cho tài lộc, công danh bám riết lấy Mão. Càng sống lương thiện Mão sẽ càng phát tài phát lộc, nằm trên đống vàng.

Sửu se sua, cũng đừng đánh mất chính mình vì lợi lộc bởi bạn càng vô tư tiền tài càng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, siêng năng và rất thiện lành. Con giáp này chấp nhận chịu khổ, chịu cực chỉ để người thân của mình có được cuộc sống đủ đầy, bình yên. Họ không kể công, cũng không hơn thua mà cứ miệt mài lao động, từng bước khẳng định mình. Nhờ nhìn xa trông rộng, đi tắt đón đầu nên sự nghiệp của Sửu thành công ngoài mong đợi, tương lai xán lạn.

Sửu hãy cứ là chính mình, sống nhiệt thành, ôn hòa rồi trời cao tự khắc có an bài cho bạn. Đừng se sua, cũng đừng đánh mất chính mình vì lợi lộc bởi bạn càng vô tư tiền tài càng vượng phát.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.