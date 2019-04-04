Tiết lộ 3 con giáp có số TRỞ THÀNH ĐẠI GIA, tiền cứ vơi lại đầy trong cả tháng 4 này

Nhờ may mắn trời cho, phúc phần quý nhân phù trợ 3 con giáp có tên trong danh sách sau sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, trong thời gian ngắn đã có được khối tài sản mà người khác phải phấn đấu cả năm mới gom góp được.

Trong tháng 4 này, Mùi được thần tài đặc biệt chiếu cố nên làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh. Con giáp này sẽ muốn gì được nấy, dư được khoản tiền kha khá để cả năm 2019 thỏa sức tiêu pha, mua sắm tẹt ga cũng không lo thiếu tiền.

Trong 12 con giáp, Mùi là người trí dũng song toàn, vừa khôn ngoan, tài năng vừa khéo léo, mưu mẹo. Họ biết cương nhu đúng lúc, cư xử đúng mực và đủ cứng rắn để ai cũng phải nể trọng, kiêng dè mình. Đây chính là đức tính tạo nên uy tín, sức nặng của Mùi trong mắt đối tác, cấp trên. Nhờ thế mà dù gặp phải khó khăn, hoạn nạn con giáp này cũng dễ dàng vượt qua, nhanh chóng lấy lại phong độ.

Mão có cơ hội đổi đời sau một đêm, tự làm đại gia chỉ trong chớp mắt nhờ trúng số độc đắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão dù là nam hay nữ đều sống tình cảm, chân thành và có lòng thương người. Đứng trước những hoàn cảnh khó khăn, cơ cực Mão luôn đưa tay giúp đỡ, hỗ trợ tận tình. Nhờ giúp người mà không mưu cầu lợi lộc, không hề toan tính nên Mão tích được rất nhiều công đức, phúc phần nhờ thế mà dày lên.

Tháng 4 này, những nỗ lực, cống hiến của Mão sẽ được đáp đền xứng đáng với bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Thăng chức tăng lương vẫn chưa là những gì Mão nhận được, họ còn có cơ hội đổi đời sau một đêm, tự làm đại gia chỉ trong chớp mắt nhờ trúng số độc đắc.

Mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý, may mắn ập vào nhà Sửu tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vốn là con giáp đa sầu đa cảm, nội tâm phong phú nên không ít lần Sửu vì cả tin mà lâm vào cảnh tiền mất tật mang. Thế nhưng, chính nhờ bị lừa gạt, thất bại Sửu mới trưởng thành, bản lĩnh và kiên cường hơn rất nhiều. Đây chính là nền tảng vững chắc để Sửu có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp, công danh nhờ thế xán lạn, thăng tiến vượt bậc.

Cuộc sống của Sửu sẽ bước sang trang mới từ tháng 4/2019. Mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý, may mắn ập vào nhà của họ tới tấp. Tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ hưởng thụ chính là phúc phần trời ban cho Sửu.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.