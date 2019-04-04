Số trời đã định: 3 con giáp lên đời đổi vận, quơ tay là có tiền tỷ trong năm Kỷ Hợi

Nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc chính là phúc phần trời ban cho 3 con giáp may mắn này trong năm Kỷ Hợi.

Dậu chưa bao giờ đầu hàng số phận, chưa bao giờ chùn bước trước thất bại. Họ cứ quật cường tiến về phía trước, cứ nỗ lực không ngừng nên tiền tài, danh vọng sẽ sớm tìm đến Dậu nhanh thôi.

Ấn tượng ban đầu về Dậu là sự hiền lành, chăm chỉ và điềm đạm. Con giáp này luôn hòa nhã với mọi người xung quanh, dĩ hòa vi quý trong đối nhân xử thế nên được lòng nhiều người. Thế nhưng, bấy nhiêu vẫn chưa phải là tất cả những đức tính tốt đẹp của Dậu. Ở con giáp này còn có cả sự khôn ngoan, quyết đoán và tham vọng nên dễ dàng thăng tiến trong công việc.

Mọi dự án Hợi đầu tư, kinh doanh đều thu về bộn tiền. Càng hăng say lao động, càng dốc lòng cống hiến túi Hợi càng chật kín tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp được quý nhân nâng đỡ, thần tài thương yêu nên dù không có quá nhiều tham vọng nhưng công danh, sự nghiệp đều hơn người. Thăng chức tăng lương, làm giàu nhanh chóng là những gì con giáp này làm được khi còn khá trẻ.

Kỷ Hợi 2019 là năm đại cát của người tuổi Hợi, giúp đời họ thăng hoa vượt bậc. Từ đây, Hợi sẽ làm đâu thắng đó, tiền chất chật nhà. Mọi dự án Hợi đầu tư, kinh doanh đều thu về bộn tiền. Càng hăng say lao động, càng dốc lòng cống hiến túi Hợi càng chật kín tiền.

Có cát tinh chiếu mệnh, cộng thêm phúc phần trời cho nên Mão giàu lên trông thấy, đổi đời ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, lương thiện và chân thành trong các mối quan hệ nên Mão được rất nhiều quý nhân thương yêu, nâng đỡ. Con giáp này biết mình nên làm gì, cần làm gì để hiện thực hóa những ấp ủ, kế hoạch trong sự nghiệp. Vậy nên, dù không cậy nhờ mẹ cha, càng không quỵ lụy ai Mão cũng vươn lên làm giàu, có tiền tỷ trong tay.

Đặc biệt, trong năm Kỷ Hợi 2019, nhờ là năm tam hợp nên Mão sẽ thuận lợi trăm về. Có cát tinh chiếu mệnh, cộng thêm phúc phần trời cho nên Mão giàu lên trông thấy, đổi đời ngoạn mục.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.