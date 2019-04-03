3 con giáp nằm trên đống tiền, ngủ một giấc thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Trong 7 ngày tới, nhờ được sao Thiên Tướng chiếu mệnh Thìn sẽ vớ được hũ vàng, nằm trên đống tiền. Số tiền mà Thìn kiếm được giúp họ thỏa sức mua sắm, tiêu pha và đầu tư kinh doanh. Phúc phần trời cho sẽ giúp sự nghiệp của Thìn phất lên như diều gặp gió, cả đời không lo thiếu tiền.

Thông minh, nhanh nhẹn và có mệnh phú quý từ khi sinh ra nên người tuổi Thìn dễ dàng gặt hái thành công ngoài mong đợi. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thìn vẫn thăng tiến vùn vụt, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Họ may mắn đến mức dù bị tiểu nhân quấy phá, vướng họa thị phi vẫn dễ dàng vượt qua, vươn lên đổi đời.

Tiền tài sẽ ập vào nhà Thân tới tấp, khiến họ muốn nghèo cũng không được, bạc tiền dư dả cả năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân nhanh nhẹn, khôn ngoan và rất biết điều. Họ biết mình cần gì, muốn gì, đặt ra những mục tiêu cụ thể để phấn đấu, để chinh phục. Vậy nên, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy con giáp này lười nhác, càng không thể thấy họ ham chơi. Nỗ lực không ngừng, cống hiến hết mình cho công việc nên Thân được tín nhiệm, trọng dụng và thăng tiến vượt bậc.

Nhờ những điểm cộng ấy, kèm thêm ý chí ngoan cường nên thần tài luôn âm thầm hỗ trợ Thân trên đường công danh, tài lộc. Trong 7 ngày tới, tiền tài sẽ ập vào nhà Thân tới tấp, khiến họ muốn nghèo cũng không được, bạc tiền dư dả cả năm.

Mão may mắn đến mức có thể trúng số độc đắc, nghèo mạt kiếp cũng trở thành đại gia với bạc tỷ trong tay, nhà xe có đủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 7 ngày tới, người tuổi Mão sẽ có cơ hội phát tài phát lộc, chiến thắng trong các trò chơi may mắn. Thậm chí, họ may mắn đến mức có thể trúng số độc đắc, nghèo mạt kiếp cũng trở thành đại gia với bạc tỷ trong tay, nhà xe có đủ.

Vì tiền đến với Mão một cách dễ dàng nên con giáp này cần thận trọng trong chi tiêu. Đừng hoang phí, cũng đừng thể hiện kẻo tiền mất tật mang. Chỉ cần quản lý tài chính khoa học, chí thú làm ăn Mão sẽ khiến tiền đẻ ra tiền, ngày càng giàu sang.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.