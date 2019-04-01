Top con giáp hút lộc vào nhà, tài vận bùng nổ, tiền đổ về như thác lũ trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 01/04/2019 16:11

Chỉ trong 3 tháng tới top con giáp này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, kiếm tiền cực đỉnh, khổ mấy cũng tự làm đại gia, nhà xe có đủ.

Trong 3 tháng tới, top con giáp này sẽ bước qua bể khổ, tiền đổ về như thác, cuộc đời hoàn toàn sang trang mới.

Top con giáp hút lộc vào nhà, tài vận bùng nổ, tiền đổ về như thác lũ trong 3 tháng tới - Ảnh 1
 Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thìn cũng kiếm được bộn tiền, gom được món tiền cực hậu hĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Cộng thêm việc được quý nhân hỗ trợ, gia đình tiếp sức nên đời Thìn chưa bao giờ phải chịu khổ. Vậy nhưng, thay vì an phận với kiếp cậu ấm cô chiêu con giáp này lại có tham vọng tự khẳng định chính mình.

Họ không chấp nhận việc sống bám mẹ cha, càng không ỷ lại vào tài sản của gia đình. Cứ miệt mài lao động, từng bước lập nghiệp chính là con đường mà Thìn lựa chọn. Sau những chông gai, cơ cực, trong 3 tháng tới Thìn sẽ được hái trái ngọt đời mình.

Họ ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, thăng tiến vượt bậc. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thìn cũng kiếm được bộn tiền, gom được món tiền cực hậu hĩnh.

Top con giáp hút lộc vào nhà, tài vận bùng nổ, tiền đổ về như thác lũ trong 3 tháng tới - Ảnh 2
May mắn bám riết không chỉ giúp Dần có 3 tháng vượng tài lộc mà còn giúp họ có cả năm 2019 sung túc, đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dù sinh ra trong nghèo khó nhưng Dần chưa bao giờ tự ti về xuất thân của mình. Ngược lại, họ lấy đấy làm động lực để phấn đấu, để chăm chỉ lao động hòng thoát nghèo. Quả trời không phụ lòng người, sau những thất bại, khổ cực cuối cùng Dần cũng được đáp đền xứng đáng.

Ngoài cơ hội được thăng chức tăng lương, Dần còn vượng vận tài lộc nên làm gì cũng ra tiền. Họ được thần tài nuông chiều, quý nhân thương yêu nên phúc phần càng tăng thêm đáng kể. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, thu nhập tăng liên tục.

May mắn bám riết không chỉ giúp Dần có 3 tháng vượng tài lộc mà còn giúp họ có cả năm 2019 sung túc, đủ đầy. Nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc chính là phúc phần trời ban cho Dần.

Top con giáp hút lộc vào nhà, tài vận bùng nổ, tiền đổ về như thác lũ trong 3 tháng tới - Ảnh 3
Đặc biệt, trong 3 tháng tới nhờ hồng ân trời ban Ngọ sẽ đạp trúng hũ vàng, đổi đời sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ham khám phá, thích phiêu lưu lại thông minh, nhanh nhẹn nên ẩn sau sự bất cần, ngông cuồng của Ngọ là cả một tinh thần trách nhiệm, ý chí cần tiến. Họ có thể dành một khoảng thời gian dài để chu du đây đó, để thỏa mãn đam mê dịch chuyển. Vậy nhưng, khi đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp, tìm kiếm danh vọng thì khó ai có thể tập trung cao độ  như Ngọ.

Càng quyết chí làm ăn, càng tập trung kiếm tiền Ngọ càng nhanh chóng vươn lên trong cuộc sống. Ngoài sở hữu nhà xe, số dư chục con số Ngọ còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ấm êm hiếm ai bì kịp. Càng về hậu vận họ càng giàu sang, sung túc, thoải mái tận hưởng cuộc sống trong nhung lụa.

Đặc biệt, trong 3 tháng tới nhờ hồng ân trời ban Ngọ sẽ đạp trúng hũ vàng, đổi đời sau một đêm. Từ đây, con giáp này sẽ gia nhập hội đại gia bạc tỷ, thăng hoa bất tận.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp được phúc tinh chiếu mệnh, giữa năm sự nghiệp thăng hoa, cuối năm tiền ập vào nhà

3 con giáp được phúc tinh chiếu mệnh, giữa năm sự nghiệp thăng hoa, cuối năm tiền ập vào nhà

Từ giữa năm, công danh, sự nghiệp của 3 con giáp này sẽ thăng tiến không phanh, cuối năm tiền ập vào nhà, giàu không ai bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 17 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 17 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi