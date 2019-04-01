3 con giáp được phúc tinh chiếu mệnh, giữa năm sự nghiệp thăng hoa, cuối năm tiền ập vào nhà

Nhờ có gan làm giàu, có chí tiến thủ và được quý nhân phù trợ nên cuộc đời Hợi gặp khá nhiều may mắn. Đặc biệt, Kỷ Hợi 2019 con giáp này sẽ ôm lộc vào nhà, giàu sang vô đối. Ngay từ tháng 4/2019 họ đã có cơ may kiếm tiền tỷ, đếm tiền sái tay cũng không hết.

Hợi là con giáp sinh ra đã có nhiều phúc lành, được trời Phật thương yêu. Con giáp này chân thành, tốt tính lại chẳng bao giờ tham sân si hay hãm hại người khác. Họ cứ tập trung làm tốt việc của mình, từng bước hiện thực hóa tham vọng của bản thân.

Tỵ nhất định sẽ được phúc tinh kề bên cả đời, muốn nghèo cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, tài năng lại nhạy bén nên người tuổi Tỵ luôn biết cách tận dụng cơ hội trời cho để thay đổi đời mình. Họ có máu kinh doanh, có sự sáng tạo và cả khả năng lãnh đạo nên thăng tiến trong sự nghiệp là điều hiển nhiên. Càng về hậu vận con giáp này càng kiếm được bộn tiền, là người có địa vị trong xã hội.

Tử vi học đã chỉ rõ, từ giữa năm 2019 cuộc đời Tỵ sẽ bước sang trang mới. Họ làm ăn thuận lợi, kinh doanh thành công với vô số cơ hội làm giàu cứ tìm đến liên tiếp. Chỉ cần nỗ lực không ngừng, chăm chỉ làm ăn Tỵ nhất định sẽ được phúc tinh kề bên cả đời, muốn nghèo cũng chẳng được.

Nếu không gom được bạc tỷ thì chí ít Mão cũng có bạc trăm, chẳng lo thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống tình cảm, yêu thương mọi người và không suy tính thiệt hơn nên Mão được rất nhiều người yêu mến. Đôi khi con giáp này khá khù khờ trong chuyện tiền bạc, chẳng tranh hơn thua và không có quá nhiều tham vọng. Đúng như câu nói “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, càng hiền lành Mão lại càng may mắn trong cuộc sống, thành công đến với họ một cách dễ dàng.

Số trời đã định, từ giữa năm nay Mão sẽ được phúc tinh chiếu mệnh, phúc phần đầy người. Dù đang gặp phải bất trắc, khó khăn cũng nhanh chóng vượt qua, vươn lên làm giàu. Nếu không gom được bạc tỷ thì chí ít Mão cũng có bạc trăm, chẳng lo thiếu tiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.