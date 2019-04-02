3 con giáp này không chỉ mang lại may mắn cho chính mình mà còn giúp gia đình gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

Không chỉ đỏ vận tình duyên, vận tài lộc của Mão cũng nhờ thế mà hưng thịnh bội phần. Vô số cơ hội kiếm tiền gõ cửa nhà Mão, khiến họ cứ phải đếm tiền sái tay, tự làm đại gia lúc nào không hay. Đặc biệt, trong năm 2019 này, Mão sẽ có cơ may đổi đời, thành công rực rỡ. Nếu có ý định mở rộng kinh doanh, thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ trời ban cho Mão.

Tử vi học chỉ rõ, Mão là con giáp hiền lành, thông minh và chân thành nên được quý nhân hết mực nuông chiều. Dù khá lận đận trong tình duyên, hết lần này đến lần khác bị người mình dốc lòng yêu thương phản bội nhưng từ năm 27 tuổi Mão sẽ tìm được chân ái của đời mình, hạnh phúc ấm êm.

Không chỉ rước may mắn tài lộc, gia đạo của Hợi cũng ấm êm viên mãn, thăng hoa hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi nhân hậu, điềm đạm và rất thông minh. Họ sống thoải mái, chan hòa nên chẳng gây thù chuốc oán với ai. Từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đến cấp trên ai cũng quý mến mà dốc lòng giúp đỡ, hỗ trợ Hợi mọi điều. Nhờ những quý nhân này mà cuộc đời Hợi luôn bình yên, thành công một cách dễ dàng.

Kỷ Hợi 2019 chính là thời gian hoàng kim trong vận mệnh của người tuổi Hợi. Họ sẽ có được cơ hội để phát triển sự nghiệp, giàu nhanh như vũ bão. Không chỉ rước may mắn tài lộc, gia đạo của Hợi cũng ấm êm viên mãn, thăng hoa hưng thịnh.

Nhờ đồng vợ đồng chồng nên sau khi kết hôn con giáp này càng vượng vận tài lộc, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều là người siêng năng, trách nhiệm trong công việc. Họ luôn đặt sự nghiệp lên trên, là ưu tiên hàng đầu hòng cố gắng thoát nghèo, làm chủ đời mình. Đã từng có giai đoạn Dậu vùi đầu vào công việc mà quên cả yêu đương, quên luôn thời gian dành cho gia đình. Chờ đến khi ổn định, khi đã có thể chăm lo chu đáo cho người thân con giáp này mới nghĩ cho mình.

Tình duyên dù đến muộn nhưng rất xứng đáng để Dậu chờ đợi. Một nửa của họ rất hòa hợp với gia đình, hiểu chuyện và chu đáo. Nhờ đồng vợ đồng chồng nên sau khi kết hôn con giáp này càng vượng vận tài lộc, ăn nên làm ra. Ngày trở thành đại gia của Dậu sẽ không còn xa.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.