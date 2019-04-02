3 con giáp ngập trong biển tiền, vàng chất chật nhà, sướng không ai bằng trong 10 ngày tới

Sau những khốn khó, cơ cực top con giáp này sẽ tha hồ gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

Trong công việc, Mão có chí tiến thủ, chăm chỉ lại trách nhiệm nên từ ngưỡng 25 đã có sự nghiệp ổn định, bạc tiền dư dả. Đặc biệt, trong 10 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh con giáp này sẽ phúc phần đầy nhà, giàu lên trông thấy. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, nỗ lực vươn lên Mão ắt sẽ đổi đời ngoạn mục, trở thành đại gia bạc tỷ.

Mão là con giáp hiền lành, lương thiện và may mắn hơn người. Ngay từ thuở nhỏ, con giáp này đã được quý nhân che chở, bề trên nuông chiều nên cuộc đời bình yên, thuận lợi hơn người. Hơn cả, ở họ có sự tinh tế, khôn khéo nên ai cũng quý mến, thương yêu.

Dù lười chảy thây thì người tuổi này ngồi chơi cũng hốt bạc, tiền tự động đổ về nhà ào ào như thác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ khá cứng ngắc, điềm đạm và có ước mơ. Con giáp này có khát khao đổi đời, chăm chỉ kiếm tiền nên dù cực khổ, vất vả đến mấy Tỵ vẫn không hề than vãn nửa lời. Càng nỗ lực không ngừng, càng quyết tâm theo đuổi đam mê Tỵ càng nhanh chóng chạm tay vào thành công.

10 ngày tới, Tỵ sẽ tha hồ đón cơn mưa tài lộc, của nả chất chật nhà. Từ đây, Tỵ sẽ ăn nên làm ra, làm một hưởng mười. Dù lười chảy thây thì người tuổi này ngồi chơi cũng hốt bạc, tiền tự động đổ về nhà ào ào như thác.

Nhờ được thần tài đeo bám Thân sẽ đón tài lộc ập vào nhà, giàu sang vô đối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, khôn ngoan và nhanh nhẹn nên Thân dễ dàng có được những gì mình muốn. Nhờ có mối quan hệ rộng, được nhiều người quý mến nên càng về hậu vận Thân càng thêm phúc thêm tài, sống đủ đầy dư dả.

Tất nhiên, cuộc đời Thân khó tránh khỏi những lần vấp ngã. Thế nhưng, thay vì dễ dàng buông xuôi, yếu đuổi bỏ cuộc Thân sẽ mạnh mẽ đứng lên, làm lại từ đầu. Nhờ thế, họ có thừa quyết tâm, kinh nghiệm để làm giàu. 10 ngày tới, nhờ được thần tài đeo bám Thân sẽ đón tài lộc ập vào nhà, giàu sang vô đối.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.