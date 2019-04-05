Trong 49 ngày tới, 3 con giáp này sẽ gom lộc vào nhà, tự làm đại gia bạc tỷ

Nhờ được thần tài nâng đỡ, may mắn gõ cửa 3 con giáp này sẽ đổi đời ngoạn mục, giàu lên trông thấy trong 49 ngày tới.

49 ngày tới, nhờ lộc trời cho sự nghiệp của Dậu sẽ thuận lợi bất ngờ. Họ làm đâu thắng đó, kiếm được khoản tiền cực lớn. Càng về cuối năm Dậu càng thêm phúc thêm phần, số dư trong tài khoản cứ tăng liên hồi.

Hiền lành, lương thiện và chăm chỉ làm việc nên dù chậm mà chắc, Dậu vẫn đang nỗ lực từng ngày để thăng tiến trong công việc. Ở con giáp này có sự khiêm nhường, tinh tế lại có gan làm giàu nên khi có cơ hội Dậu sẽ nắm bắt và phát huy tối đa.

Thần may mắn bám riết không buông sẽ giúp túi Thìn chật cứng tiền, phải mua thêm két sắt để đựng trong 49 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc đời vô lo vô nghĩ, chẳng cần bận tâm chuyện tiền nong. Con giáp này gặp phải khó khăn sẽ có quý nhân nâng đỡ, bị hà hiếp sẽ có bề trên độ trì nên chẳng kiếp nạn nào có thể làm khó họ. Nhờ thế, sự nghiệp, công danh, cuộc đời Thìn luôn như ý.

Thần may mắn bám riết không buông sẽ giúp túi Thìn chật cứng tiền, phải mua thêm két sắt để đựng trong 49 ngày tới. Ngoài ra, họ còn có vận tình duyên đỏ như son, hạnh phúc ấm êm, ai cũng phải hờn.

Nửa cuối tháng 4 Mão sẽ có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, trong 49 ngày tới vận số của người tuổi Mão sẽ thay đổi bất ngờ. Tiền ập vào nhà, vàng rải khắp sân, công danh rộng mở chính là phúc phần mà Mão xứng đáng nhận được sau những ngày miệt mài làm việc đến mức quên ăn quên ngủ.

Chỉ cần nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc Mão nhất định sẽ khiến tiền đẻ ra tiền, giàu lên trông thấy. Đặc biệt, từ nửa cuối tháng 4 Mão sẽ có cơ may chiến thắng những trò chơi may rủi, thậm chí trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.