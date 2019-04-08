Tử vi học chỉ rõ: 3 con giáp nghèo mấy cũng đổi đời, tự làm đại gia trong năm Kỷ Hợi 2019

Tâm linh - Tử vi 08/04/2019 15:43

Trước có thần tài, sau có quý nhân, bổn mệnh phú quý phát tài nên 3 con giáp sau sẽ có cơ hội đổi đời sau một đêm, ngủ một giấc dậy đã là đại gia.

Những con giáp có tên trong danh sách sau sẽ nhanh chóng gia nhập hội đại gia bạc tỷ, tiêu xài thả ga, mua sắm bạt mạng vẫn không hết tiền.

Tử vi học chỉ rõ: 3 con giáp nghèo mấy cũng đổi đời, tự làm đại gia trong năm Kỷ Hợi 2019 - Ảnh 1
2019 chính là thời hoàng kim để Hợi đếm tiền sái tay, buôn may bán đắt, nằm ngửa mà ăn - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Hợi

Tử vi học chỉ rõ, người tuổi Hợi sung sướng từ trong trứng nước, cả đời cẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong. Họ được gia đinh o bế, nuông chiều ngay từ thuở nhỏ nên càng lớn càng sung sướng, an nhàn. Thế nhưng, thay vì ỷ lại vào gia đình mà ăn bám thì Hợi lại có ý chí, có tham vọng kiếm tiền, khẳng định chính mình.

Họ ham lao động, có khối óc lạc quan, sáng tạo và tinh thần làm việc trách nhiệm. Đấy chính là những điểm cộng giúp Hợi chiếm được cảm tình của đối tác, đồng nghiệp và các cộng sự của mình. Dẫu phải nếm trải khó khăn nhưng Hợi luôn là người xốc lại tinh thần cho mọi người, suy tính để vượt qua khổ ải.

Sau những cơ cực Hợi sẽ gầy dựng được cơ ngơi đồ sộ, tiền chất chật nhà. 2019 chính là thời hoàng kim để Hợi đếm tiền sái tay, buôn may bán đắt, nằm ngửa mà ăn.

Tử vi học chỉ rõ: 3 con giáp nghèo mấy cũng đổi đời, tự làm đại gia trong năm Kỷ Hợi 2019 - Ảnh 2
Lao vào kiếm tiền, dốc cạn công sức để từng bước phát triển nên Dậu hoàn toàn xứng đáng có được số dư khổng lồ trong tài khoản ngân hàng - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Vì thường sinh ra trong gia đình nghèo khó nên Dậu ý thức được trách nhiệm với bản thân, gia đình. Họ chăm chỉ làm ăn để đời mình khấm khá hơn, để có thể giúp đỡ gia đình, giúp cha mẹ có tuổi già an yên, thảnh thơi những ngày cuối đời.

Lao vào kiếm tiền, dốc cạn công sức để từng bước phát triển nên Dậu hoàn toàn xứng đáng có được số dư khổng lồ trong tài khoản ngân hàng. Năm 2019, nhờ có thần tài đưa lối, thần may mắn theo chân nên Dậu làm gì cũng thành công, thu về bộn tiền.

Chỉ cần đi đúng hướng, phát huy thế mạnh, giữ mình trước họa thị phi và tỉnh táo trước những lời mời chào Dậu sẽ có tiền xài phủ phê, cả đời tiêu không hết.

Tử vi học chỉ rõ: 3 con giáp nghèo mấy cũng đổi đời, tự làm đại gia trong năm Kỷ Hợi 2019 - Ảnh 3
Chẳng những kiếm được bộn tiền, sống trong nhung lụa Sửu còn có cuộc sống hôn nhân ấm êm viên mãn, hạnh phúc trăm năm - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Sửu

Sửu lạc quan, yêu đời và điềm đạm. Họ không tranh đoạt của ai bất cứ thứ gì, càng không dùng mưu hèn kế bẩn để tiến thân. Con giáp này chỉ tập trung làm tốt công việc, phận sự của mình, cũng không có quá nhiều tham vọng nhưng lại chẳng tránh khỏi số phú quý. Được trời thương, quý nhân nuông chiều nên dù ngày đầu khởi sự khá vất vả nhưng sau đấy Sửu sẽ được hái trái ngọt đời mình.

Từ ngưỡng 30, cuộc đời Sửu sẽ thăng hoa bất tận. Chẳng những kiếm được bộn tiền, sống trong nhung lụa Sửu còn có cuộc sống hôn nhân ấm êm viên mãn, hạnh phúc trăm năm.

Năm 2019, Sửu sẽ có cả nhà lẫn xe, bạc tiền dư dả. May mắn trời cho sẽ giúp Sửu làm ăn thành công, một vốn bốn lời, cứ thế mà giàu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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