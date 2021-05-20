3 dấu hiệu ngôi nhà bạn đang ở đã phạm phong thủy, thay đổi ngay nếu không muốn tán gia bại sản

Điều đầu tiên khiến ngôi nhà bạn đang ở phạm phải đại kỵ phong thủy chính là quá âm u, thiếu ánh sáng. Khi bước vào căn nhà như vậy, cảm giác bóng tối vây quanh, mọi thứ đều mờ ảo không thể nhìn rõ, không có sức sống, chưa nói đến việc sống trong căn nhà này.

Ánh sáng trong căn nhà là vô cùng quan trọng, nó tượng trưng cho khí trời, là ánh sáng soi chiếu của mặt trời, của sự sống. Nếu ngôi nhà thiếu ánh sáng sẽ bị âm thịnh dương suy, lâu dần khiến cho âm khí trong nhà ngày càng cao, gia chủ liên tục ốm đau, làm ăn thất bại.

Trồng cây xung quanh nhà chính là một thói quen của đại đa số các gia đình, nhiều người còn mong muốn tìm kiếm những ngôi nhà có quỹ đất rộng để trồng cây. Đây là điều tốt, nhưng nếu trồng cây quá gần với ngôi nhà, khiến cho cả ngôi nhà gần như bị cây cối bao phủ, tới mức ánh sáng không thể lọt vào thì không hề tốt chút nào. Danh lợi, sự nghiệp của gia chủ cứ bị đứng yên một chỗ, muốn đi lên cũng không thể được vì đã bị rào cản.

Cây cối um tùm ngay xung quanh nhà là dấu hiệu không tốt cho phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Nhà có cửa chính thông đối diện với cửa sau

Mỗi ngôi nhà đều có ít nhất 1 đến 2 cửa, trong đó cửa chính và cửa sau nhất định không được thông nhau và không được đối diện với nhau. Theo quan niệm của chuyên gia phong thủy, cửa chính là nơi đón tài lộc, may mắn cho gia chủ. Còn cửa sau là nơi những điều không tốt trong nhà đi ra. Vậy nên, khi thiết kế nhà, đừng để cửa chính nhìn thẳng ra là thấy cửa sau, sẽ khiến tài lộc vừa vào trong nhà lại phải chui ra hết.

Cửa chính là nơi đón tài lộc, may mắn vào trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một điều đại kỵ phong thủy nhưng không phải ai cũng biết. Do đó, nếu làm ăn mãi không giàu nổi, đường công danh cố gắng cỡ nào cũng không thành thì hãy xem lại những ngôi nhà của bạn có phạm phải điều này không nhé.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.