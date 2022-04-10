3 đặc điểm nổi bật dễ thấy trên bàn tay của người lắm tiền, nhiều của, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 13:31

Quan sát một số đặc điểm trên lòng bàn tay, chúng ta có thể dự báo về cuộc đời, số phận của một người.

1. Gò Kim Tinh đầy đặn

Gò Kim Tinh là phần thịt ở lòng bàn tay dưới ngón tay cái. Phần này càng đầy đặn thì người đó phúc khó càng sâu dày. Trong cuộc đời, họ sẽ gặp được nhiều may mắn trong đường tài lộc, chẳng bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện cơm ăn, áo mặc.

3 đặc điểm nổi bật dễ thấy trên bàn tay của người lắm tiền, nhiều của, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 1

Hơn nữa, gò Kim Tinh còn được cho là ngân khố của một người. Gò Kim Tinh càng đầy đặn, nổi rõ thì nền tảng kinh tế của người đó càng vững chắc. Bạn có được sự nghiệp thành công, phát đạt, không bao giờ phải lo lắng về sinh kế của mình. Không những thế, người sở hữu gò Kim Tinh đầy đặn là người mang tấm lòng thiện lương, nhân hậu, giàu lòng nhân ái, tuổi thọ cao, con cháu hiếu thảo.

2. Đường quý nhân

Đường nhân là một đường thẳng song song gần ngón tay út của một người. Gọi là đường quý nhân vì đường này có liên quan đến các mối quan hệ và người giúp đỡ trong cuộc đời bạn. Người có nhiều đường quý nhân trên lòng bàn tay thì trong cuộc đời ắt gặp được may mắn. Khi gặp khó khăn, bạn thường được quý nhân giúp đỡ, che chở nên có thể chuyển bại thành thắng một cách dễ dàng.

3 đặc điểm nổi bật dễ thấy trên bàn tay của người lắm tiền, nhiều của, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 2

Ngoài ra, người có nhiều đường quý nhân trên lòng bàn tay cũng được quý nhân đưa đường chỉ lối, sự nghiệp thường phát triển suôn sẻ. Tóm lại, người có nhiều đường quý nhân trên lòng bàn tay thì vận khí tốt, vận số vượng, đường công danh sự nghiệp rực sáng, sở hữu nhiều tài sản.

3. Nhiều đường tiền tài

Đường tiền bạc là đường thẳng đứng nằm bên dưới ngón tay út và bên trên đường tình duyên. Người nào sở hữu nhiều đường tiền tài thì tài vận sâu dày, gia cảnh giàu có. Sau năm 30 tuổi, nhờ nền tảng có sẵn cũng như nỗ lực vươn lên, người này có thể đạt được đến đỉnh cao sự nghiệp, danh lợi, tiền bạc không thiếu.

3 đặc điểm nổi bật dễ thấy trên bàn tay của người lắm tiền, nhiều của, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 3

Dù xuất thân nghèo khó, nền tảng không tốt nhưng người sở hữu nhiều đường tiền tài trên lòng bàn tay vẫn có thể làm nên nghiệp lớn nhờ những nỗ lực của bản thân mình. Trong tương lai, bạn có thể trở thành một chính trị gia, chủ doanh nghiệp và sở hữu khối tài sản khổng lồ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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