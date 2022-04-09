5 nét tướng của phụ nữ bản lĩnh, vừa giỏi kiếm tiền vừa biết giữ tiền

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 20:11

Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu 1 trong 5 nét tướng này cực kỳ thông minh, kiếm tiền siêu giỏi lại biết cách quản lý chi tiêu.

1. Vầng trán tròn

Theo nhân tướng học, vầng trán được gọi là Thiên tướng, tượng trưng cho tài vận, tính cách và trí tuệ của một người. Phụ nữ có tướng trán tròn đầy đặn và rộng từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình giàu có.

5 nét tướng của phụ nữ bản lĩnh, vừa giỏi kiếm tiền vừa biết giữ tiền - Ảnh 1

Trên đường đời, họ thường có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp dễ dàng thành công. Đặc biệt, họ kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng, muốn phát tài với họ không phải chuyện gì khó khăn.

2. Nhân trung dài, rõ 

5 nét tướng của phụ nữ bản lĩnh, vừa giỏi kiếm tiền vừa biết giữ tiền - Ảnh 2

Nữ giới có nhân trung dài và rõ thường tháo vát, hiếu thuận. Họ làm tròn bổn phận làm con, làm vợ, làm mẹ giúp cho gia đình ấm êm, hạnh phúc. Không chỉ vậy, họ cũng là người phụ nữ giỏi giang, kiếm tiền tốt, mang về tài lộc dồi dào cho gia đình.

3. Đôi mắt sắc

Nét tướng này cho thấy đây là người phụ nữ quyền lực, năng động và đầy tham vọng, làm việc chăm chỉ vì mục tiêu. Trong công việc, họ dễ được sếp tin tưởng, đánh giá cao, có tầm nhìn xa.

5 nét tướng của phụ nữ bản lĩnh, vừa giỏi kiếm tiền vừa biết giữ tiền - Ảnh 3

Chính vì thế, con đường thăng tiến của người phụ nữ này thường rộng mở. Tiền về tay họ dễ dàng vì luôn có Thần Tài ở bên ưu ái. Chưa kể họ còn có khả năng quản lý và điều hành rất tốt.

4. Lỗ mũi không lộ

Nhân tướng học quan niệm, mũi tượng trưng cho ngân khố, khả năng tích trữ tiền bạc của một người. Phụ nữ có lỗ mũi dài, che khuất nhiều thường có năng lực tiết kiệm rất cao.

5 nét tướng của phụ nữ bản lĩnh, vừa giỏi kiếm tiền vừa biết giữ tiền - Ảnh 4

Họ không tiêu tiền một cách ngẫu hứng, rất biết quản lý tiền bạc. Tướng người này dù kiếm được nhiều tiền bạc cũng tính toán chi tiêu hợp lý, còn nhìn xa trông rộng biết tiết kiệm cho tương lai.

5. Tai ép sát

Người phụ nữ có tai ép sát thường có tư duy logic tốt, thông minh lanh lợi, làm việc có kế hoạch. Họ hành xử một cách thận trọng, luôn nỗ lực và chăm chỉ.

Chính vì thế, họ rất dễ thành công trong sự nghiệp, gặt hái được nhiều thành quả và và thăng tiến không ngừng. Họ còn được quý nhân giúp đỡ, làm đâu thắng đấy, tài lộc dồi dào không bao giờ cạn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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