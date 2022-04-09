Tử vi 5 ngày tới (10/4 - 14/4), Thiên Mệnh chỉ điểm, 3 con giáp này gặp tin vui phước lành, tài lộc xum xuê, tiền của dồi dào, vàng bạc chất đầy tủ

Do bước vào cát vận nên trong 5 ngày tới (10/4 - 14/4) tài vận của tuổi Thân vượng phát, thu nhập tăng lên nhanh chóng, bên cạnh đó sự nghiệp của con giáp này cũng thăng tiến không ngừng. Ngoài ra, vận thế của người tuổi Thân trong thời gian này sẽ thăng tiến vùn vụt. Thông qua những nỗ lực này, sẽ không mất nhiều thời gian để Thân sống một cuộc sống tràn ngập tài lộc, vinh hoa phú quý.

Con giáp này còn nhận được vận may về đường tình duyên. Người độc thân tuổi Thân sẽ được tỏ tình. Các cặp đôi sẽ chính thức ra mắt gia đình hai bên, đặt nền tảng cho đám cưới vào thời gian sắp tới.

Dậu vốn hiền lành, giỏi giang, họ không ngừng cầu tiến trong cuộc sống với mong muốn sẽ gặp được cơ hội để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn. Tử vi 12 con giáp cho biết, trong 5 ngày tới (10/4 - 14/4), Dậu sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc.

Theo tử vi 5 ngày tới (10/4 - 14/4), con đường tài lộc của con giáp tuổi Dậu cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ tài lộc cho Dậu. Những người tuổi Dậu sẽ có cơ hội thực hiện được những ước mơ đã ấp ủ từ bấy lâu nay. Trong thời gian này, tuổi Dậu có khả năng gặt hái được nhiều thành công, mọi việc đang làm đều vận hành trơn tru, thuận lợi.

Tử vi 12 con giáp cho biết, trong 5 ngày tới (10/4 - 14/4), Dậu sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp phát tài trong 5 ngày tới (10/4 - 14/4) còn gọi tên tuổi Mùi. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng có thể kiếm về một khoản kha khá, tương xứng với công sức đã bỏ ra. Với những năng lực mà bạn đang thể hiện, bạn hoàn toàn có cơ sở để mạnh dạn đưa ra đề xuất mức lương tăng cho xứng đáng với công sức bỏ ra.

Thu nhập 5 ngày tới (10/4 - 14/4) tăng lên đáng kể khi người tuổi Mùi luôn có thể đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn. Ngoài ra con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó trả nợ hoặc được hưởng hoa hồng, lợi tức, nhờ đó mà các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng.

Thu nhập 5 ngày tới (10/4 - 14/4) tăng lên đáng kể khi người tuổi Mùi luôn có thể đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.