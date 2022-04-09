Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/4/2022, âu lo phủ lối, rắc rối tứ bề, 3 con giáp vật lộn với lỗ lãi vì đường công danh XUỐNG CẤP trầm trọng, TÀI LỘC tiêu tan, mọi kế hoạch đổ bể

Chủ Nhật 10/4/2022, âu lo phủ lối, rắc rối tứ bề, 3 con giáp xui xẻo vật lộn với lỗ lãi vì đường công danh XUỐNG CẤP trầm trọng, TÀI LỘC tiêu tan, mọi kế hoạch đổ bể.

Tuổi Sửu Xem tử vi Chủ Nhật của 12 con giáp cho hay, tuổi Sửu hôm nay bị Thương Quan quấy phá, thiếu tập trung vào công việc của mình nên hiệu quả làm việc giảm sút. Nếu bản mệnh không nhanh chóng tự chấn chỉnh thì có thể sẽ bị cấp trên nhắc nhở đó.

Nếu bạn cảm thấy âu lo, trăn trở, đừng vội vàng đưa ra bất cứ một quyết định hay hành động vội vã nào đó. Hãy tĩnh tâm đã, rồi bạn sẽ có câu trả lời cho mình thôi. Xem tử vi Chủ Nhật của 12 con giáp cho hay, tuổi Sửu hôm nay bị Thương Quan quấy phá - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Ngày Dần Tỵ Tương Hình, người tuổi Tỵ cần đề phòng tiểu nhân xung quanh mình đang tìm cách cản trở công việc của bạn. Kẻ đó chẳng những ngấm ngầm ám hại mà còn lớn tiếng vu oan, đổ tội cho bản mệnh, vừa ăn cướp vừa la làng.

Tỷ Kiên xuất hiện còn khiến việc hợp tác của con giáp xui xẻo này với đồng nghiệp khó mà suôn sẻ. Cả hai đều có quan điểm riêng, ai cũng cho rằng ý kiến của mình hợp lý hơn, chẳng ai chịu nhường nhau dẫn đến xung đột nghiêm trọng. Ngày Dần Tỵ Tương Hình, người tuổi Tỵ cần đề phòng tiểu nhân xung quanh mình đang tìm cách cản trở công việc của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi Kiếp Tài giáng họa khiến tài lộc trong ngày của người tuổi Mùi không được dồi dào cho lắm. Tiền bạc trong túi mình rõ ràng nhưng có thể sẽ bay biến bất cứ lúc nào nếu như bạn không cân bằng lại thu chi. Ngoài ra, bản mệnh cần tỉnh táo và sáng suốt khi nghe lời khuyên của người khác. Đừng cả nể, cả tin quá đáng mà quyết định sai lầm, cuối cùng tiền bạc vất vả lắm mới kiếm được nay tan thành mây khói. Kiếp Tài giáng họa khiến tài lộc trong ngày của người tuổi Mùi không được dồi dào cho lắm - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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