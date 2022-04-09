5 con giáp có chí tiến thủ, càng chông gai càng mạnh mẽ, hỷ sự có đôi, tài lộc gấp bội cuộc sống thăng hoa, tình tiền đủ đầy không thiếu thứ gì trong 14 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 20:01

Sắp tới đây hay cụ thể là trong 14 ngày tới, bất kể làm việc gì thì 5 con giáp sau cũng sẽ tìm được cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, ai nghèo sẽ đổi vận, ai giàu sẽ ngày càng giàu hơn.

Tuổi Mùi

5 con giáp có chí tiến thủ, càng chông gai càng mạnh mẽ, hỷ sự có đôi, tài lộc gấp bội cuộc sống thăng hoa, tình tiền đủ đầy không thiếu thứ gì trong 14 ngày tới - Ảnh 1
Đặc biệt, trong 14 ngày sắp tới này, tuổi Mùi có khả năng gặt hái được nhiều thành công, mọi việc đang làm đều vận hạnh trơn tru, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi vốn hiền lành, giỏi giang, họ không ngừng cầu tiến trong cuộc sống với mong muốn sẽ gặp được cơ hội để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn. Bước vào năm 2022 này, cuộc sống tuổi Mùi đang có nhiều cải thiện đáng mong chờ, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có chuyển biến tích cực, thời gian tới nếu gặp được cơ hội đầu tư thì tuổi Mùi nên nhớ nắm bắt, có khi trở thành đại gia trong một nốt nhạc. Đặc biệt, trong 14 ngày sắp tới này, tuổi Mùi có khả năng gặt hái được nhiều thành công, mọi việc đang làm đều vận hạnh trơn tru, thuận lợi. 

Tuổi Mão

5 con giáp có chí tiến thủ, càng chông gai càng mạnh mẽ, hỷ sự có đôi, tài lộc gấp bội cuộc sống thăng hoa, tình tiền đủ đầy không thiếu thứ gì trong 14 ngày tới - Ảnh 2
Trong 14 ngày sắp tới, tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, có người còn tìm được lối đi riêng, thành công rực rỡ lúc nào không hay - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mão vốn sống tình cảm và luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người. Mặc dù, trong cuộc sống này người tuổi Mão không tham vọng, nhưng họ vẫn luôn cố gắng hết mình với mong muốn xây dựng mọi thứ ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, tuổi Mão cũng là người có bản lĩnh, cuộc sống khó khăn cách mấy họ cũng vượt qua một cách ngoạn mục. Trong 14 ngày sắp tới, tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, có người còn tìm được lối đi riêng, thành công rực rỡ lúc nào không hay, ngoài ra tài vận của tuôi Mão trong tháng 3 âm lịch cũng có khởi sắc đáng kể, việc mua nhà mua xe cũng không quá khó khăn. 

Tuổi Hợi

5 con giáp có chí tiến thủ, càng chông gai càng mạnh mẽ, hỷ sự có đôi, tài lộc gấp bội cuộc sống thăng hoa, tình tiền đủ đầy không thiếu thứ gì trong 14 ngày tới - Ảnh 3
Trong 14 ngày sắp tới, tuổi Hợi chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, quý nhân xuất hiện có thể giúp họ thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Hợi vốn luôn biết sống vì người khác, nên được mọi người hết mực yêu thương. So với những con giáp khác, tuổi Hợi là con giáp được trời ban nhiều phước lành bởi họ có tính cách tuyệt vời. Người tuổi Hợi biết cho đi nên có thể nhận lại nhiều. Năm 2022 này tuổi Hợi là con giáp dễ dàng gặp được nhiều may mắn, mặc dù có lúc họ cũng đối mặt với khó khăn thử thách nhưng nhờ bản tính hào phóng mà đường đời đơn giản hơn, bớt phức tạp hơn, nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Trong 14 ngày sắp tới, tuổi Hợi chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, quý nhân xuất hiện có thể giúp họ thăng hoa.

Tuổi Thìn

5 con giáp có chí tiến thủ, càng chông gai càng mạnh mẽ, hỷ sự có đôi, tài lộc gấp bội cuộc sống thăng hoa, tình tiền đủ đầy không thiếu thứ gì trong 14 ngày tới - Ảnh 4
Đặc biệt, trong 14 ngày sắp tới, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp có những bước tiến xa, có khả năng làm giàu vào cuối năm này - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn vốn có cá tính và nhiệt huyết với những đam mê của mình. Họ thông minh, tài giỏi nên dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Ngoài ra, người tuổi Thìn cũng mưu cầu sự quyền lực và giàu có, vì vậy họ không ngừng cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bước vào năm 2022 này, cuộc sống tuổi Thìn sẽ có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trong 14 ngày sắp tới, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp có những bước tiến xa, có khả năng làm giàu vào cuối năm này. Trước mắt, trong thời gian tới, những khó khăn của tuổi Thìn có thể được giải quyết, thậm chí còn tìm được cơ hội đổi đời, tiền bạc dồi dào đến không ngờ. 

Tuổi Tuất

5 con giáp có chí tiến thủ, càng chông gai càng mạnh mẽ, hỷ sự có đôi, tài lộc gấp bội cuộc sống thăng hoa, tình tiền đủ đầy không thiếu thứ gì trong 14 ngày tới - Ảnh 5
Trong 14 ngày sắp tới, tuổi Tuất sẽ được thần tài chiếu cố, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, thậm chí có người làm ăn kinh doanh sẽ tìm được đối tác tiềm năng, tăng thêm thu nhập một cách bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Trong cuộc sống, người tuổi Tuất khá kiên định và nhẫn nại, họ không sợ đối mặt với khó khăn, mà luôn biết tiến về phía trước để tìm con đường thành công. Năm 2022 này là một năm có nhiều điều mới mẻ đối với tuổi Tuất, chỉ cần họ biết nắm bắt thời cơ thì sẽ thăng hoa vượt trội. Trong 14 ngày sắp tới, tuổi Tuất sẽ được thần tài chiếu cố, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, thậm chí có người làm ăn kinh doanh sẽ tìm được đối tác tiềm năng, tăng thêm thu nhập một cách bất ngờ. Người tuổi Tuất cố gắng bước ra ngoài nhiều hơn, sự giao thiệp rộng rãi có thể giúp tuổi Tuất tìm được người để giúp họ ngày càng giàu có hơn. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm!

Tử vi 5 ngày tới (10/4 - 14/4), Thiên Mệnh chỉ điểm, 3 con giáp này gặp tin vui phước lành, tài lộc xum xuê, tiền của dồi dào, vàng bạc chất đầy tủ

Tử vi 5 ngày tới (10/4 - 14/4), Thiên Mệnh chỉ điểm, 3 con giáp này gặp tin vui phước lành, tài lộc xum xuê, tiền của dồi dào, vàng bạc chất đầy tủ

Theo tử vi 5 ngày tới (10/4 - 14/4), 3 con giáp này có mệnh Quý Nhân vô cùng vượng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, công danh sự nghiệp thăng hoa, lộ trình rộng mở đón nhiều tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   Xem tử vi tháng tư xem tử vi may mắn 12 con giáp may mắn từ vi 14 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 40 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời