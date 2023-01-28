3 con giáp trúng số độc đắc vào đúng 16h chiều thứ Bảy ngày 28/1/2023 (Mồng 7 Tết), hốt vàng hốt bạc, bổng lộc rực sáng, giàu có phát hờn, tài lộc của cải đổ về ầm ầm, trở thành phú ông phú bà giàu có

Tâm linh - Tử vi 28/01/2023 10:42

3 con giáp mát tay trong việc kiếm tiền, hốt vàng hốt bạc, bổng lộc rực sáng, giàu có phát hờn, làm ăn thuận lợi, vàng bạc của cải chất đầy két sắt.

Tuổi Thân

Thân là những người chăm chỉ, siêng năng và chỉ quan tâm đến công việc của chính mình. Con giáp này không tham vọng nhưng cũng không bao giờ để cuộc sống vùi dập mình. Lý do Thân cố gắng và không ngừng nỗ lực chỉ với mong ước có được cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Thời gian này, tuổi Thân có phúc tinh soi chiều, vận quý nhân dồi dào, giúp hóa giải nguy nan, biến hung thành cát, vận trình cứ thế diễn ra thuận lợi. Công việc nhờ thế ngày càng phát triển, tài lộc dồi dào viên mãn.

Tài vận của người tuổi Thân cực vượng, sự nghiệp của Thân từng bước lên hương không ngờ. Được quý nhân phù trợ, con giáp này có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Thân sẽ có công danh rộng mở, bứt phá ngoạn mục, kiếm thật nhiều tiền. Hơn thế, họ còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm.

3 con giáp trúng số độc đắc vào đúng 16h chiều thứ Bảy ngày 28/1/2023 (Mồng 7 Tết), hốt vàng hốt bạc, bổng lộc rực sáng, giàu có phát hờn, tài lộc của cải đổ về ầm ầm, trở thành phú ông phú bà giàu có - Ảnh 1
Được quý nhân phù trợ, con giáp này có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Thân sẽ có công danh rộng mở, bứt phá ngoạn mục, kiếm thật nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận thế người tuổi Hợi trong thời điểm này có sự thay đổi mạnh mẽ, chính những phúc khí tích lũy trước đây đã đem lại may mắn cho con giáp này. Tử vi cho biết, Hợi sẽ được thần tài gõ cửa, lộc lá đầy nhà, tài tiền rủng rỉnh. 

Tuổi Hợi dù có khó khăn nhưng sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối để tuổi Hợi biến thách thức thành cơ hội, gặt hái thành công, biến hung thành cát. Hợi có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn.

Đây chính là thời điểm hoàng kim của Hợi, nếu ký hợp đồng lớn, khai trương hay bắt đầu công việc mới thì Hợi chắc chắn sẽ ôm bạc tỷ, phất lên như diều gặp gió.

3 con giáp trúng số độc đắc vào đúng 16h chiều thứ Bảy ngày 28/1/2023 (Mồng 7 Tết), hốt vàng hốt bạc, bổng lộc rực sáng, giàu có phát hờn, tài lộc của cải đổ về ầm ầm, trở thành phú ông phú bà giàu có - Ảnh 2
Đây chính là thời điểm hoàng kim của Hợi, nếu ký hợp đồng lớn, khai trương hay bắt đầu công việc mới thì Hợi chắc chắn sẽ ôm bạc tỷ, phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ nổi tiếng chân thành, điềm đạm và dám dấn thân nên càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần, tình tiền viên mãn. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, nỗ lực vươn lên thì Ngọ ắt bước lên đỉnh vinh quang, quơ tay là hốt bạc.

Tử vi cho biết, người tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Ngọ sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Thời điểm này, Ngọ làm gì cũng thành công, đứng trước thất bại cũng nhanh chóng lật ngược thế trận, xoay chuyển ngoạn mục. Tình tiền viên mãn, sự nghiệp thăng hoa chính là phúc phần mà Ngọ nắm chắc trong tay.

3 con giáp trúng số độc đắc vào đúng 16h chiều thứ Bảy ngày 28/1/2023 (Mồng 7 Tết), hốt vàng hốt bạc, bổng lộc rực sáng, giàu có phát hờn, tài lộc của cải đổ về ầm ầm, trở thành phú ông phú bà giàu có - Ảnh 3
Thời điểm này, Ngọ làm gì cũng thành công, đứng trước thất bại cũng nhanh chóng lật ngược thế trận, xoay chuyển ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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