3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 11/9/2025, vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', vén hết tài lộc thiên hạ, sắm vàng chuẩn bị đón năm mới

Tâm linh - Tử vi 11/09/2025 10:15

3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', vén hết tài lộc thiên hạ, sắm vàng chuẩn bị đón năm mới.

Tuổi Sửu

Do có cát tinh chiếu mệnh và không ngừng cố gắng, nỗ lực của chính bản thân, những người tuổi Sửu cũng sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Vì thế, khi được giao những nhiệm vụ quan trọng, bạn hãy sẵn sàng nhận trách nhiệm và coi đó là bậc thang giúp mình dần thăng tiến. Người làm công ăn lương được thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. 

Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ, nhờ đó mà khoảng cách hai người dần được rút ngắn. Một số người độc thân sẽ được bạn bè giới thiệu cho một người phù hợp. 

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 11/9/2025, vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', vén hết tài lộc thiên hạ, sắm vàng chuẩn bị đón năm mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp may mắn này làm gì cũng sẽ được như ý nguyện và khởi sắc. Đồng thời, bạn còn được Thần Tài soi chiếu nên làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Ngoài ra, bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay.

Về chuyện tình cảm, nếu là người đã thành gia lập thất, khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình Dậu sẽ được thu hẹp ít nhiều. Người độc thân không có nhiều thay đồi trong thồi gian này.

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 11/9/2025, vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', vén hết tài lộc thiên hạ, sắm vàng chuẩn bị đón năm mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con giáp này có vận khí may mắn nên gặp được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mọi sự đều thay đổi theo chiều hướng tích cực, cuộc sống khá sung túc, dư giả. Bạn làm kinh doanh sẽ gặp điềm lành, công việc buôn bán thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó, bạn cứ làm việc chăm chỉ, chịu khó sẽ thu về thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.

Đây cũng là thời điểm rất đào hoa đối với người tuổi Mùi. Với những người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được một nửa đích thực của mình. Với những người đã lập gia đình, con giáp này sẽ có những giây phút thăng hoa bên cạnh một nửa.

 

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 11/9/2025, vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', vén hết tài lộc thiên hạ, sắm vàng chuẩn bị đón năm mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (11/9-12/9), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (11/9-12/9), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Review sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover: "Chân ái" làm sạch và tẩy trang cho nàng bận rộn!

Review sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover: "Chân ái" làm sạch và tẩy trang cho nàng bận rộn!

Làm đẹp 11 phút trước
Bé gái 10 tuổi nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột dạng siro

Bé gái 10 tuổi nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột dạng siro

Đời sống 14 phút trước
Chạnh lòng tình trạng hiện tại của Thương Tín: Chỉ ngồi yên một chỗ, sinh hoạt cần người chăm sóc

Chạnh lòng tình trạng hiện tại của Thương Tín: Chỉ ngồi yên một chỗ, sinh hoạt cần người chăm sóc

Hậu trường 49 phút trước
Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn

Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn

Sao quốc tế 52 phút trước
Qua 00h đêm nay (11/9/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC TRỜI

Qua 00h đêm nay (11/9/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC TRỜI

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Bắt khẩn cấp 2 kẻ hành hung hai anh em trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh

Bắt khẩn cấp 2 kẻ hành hung hai anh em trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh

Đời sống 56 phút trước
Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter

Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
TP.HCM sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16h30

TP.HCM sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16h30

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
'Thần đồng âm nhạc' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn, tiết lộ cuộc sống mưu sinh ở tuổi 30

'Thần đồng âm nhạc' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn, tiết lộ cuộc sống mưu sinh ở tuổi 30

Hậu trường 1 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội

Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (11/9-12/9), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (11/9-12/9), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Qua 00h đêm nay (11/9/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC TRỜI

Qua 00h đêm nay (11/9/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC TRỜI

Tử vi 3 ngày cuối tuần, thứ 6, 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp may mắn bậc nhất, hưởng trọn Lộc Trời, tài chính lên như diều gặp gió

Tử vi 3 ngày cuối tuần, thứ 6, 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp may mắn bậc nhất, hưởng trọn Lộc Trời, tài chính lên như diều gặp gió

3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ sau ngày 11/9/2025

3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ sau ngày 11/9/2025

Từ ngày 20 đến 27/7 âm lịch, 3 con giáp có tiền của rủng rỉnh, nhà đất thênh thang, làm ăn Đại Phát, may mắn hơn người, cuộc đời sang trang

Từ ngày 20 đến 27/7 âm lịch, 3 con giáp có tiền của rủng rỉnh, nhà đất thênh thang, làm ăn Đại Phát, may mắn hơn người, cuộc đời sang trang

Thần Tài nâng đỡ, quý nhân tương trợ, 3 con giáp vận trình thuận lợi như 'cá gặp nước', tiền bạc tăng lên vù vù, giàu sang phú quý bất ngờ

Thần Tài nâng đỡ, quý nhân tương trợ, 3 con giáp vận trình thuận lợi như 'cá gặp nước', tiền bạc tăng lên vù vù, giàu sang phú quý bất ngờ