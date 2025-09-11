3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', vén hết tài lộc thiên hạ, sắm vàng chuẩn bị đón năm mới.

Tuổi Sửu Do có cát tinh chiếu mệnh và không ngừng cố gắng, nỗ lực của chính bản thân, những người tuổi Sửu cũng sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Vì thế, khi được giao những nhiệm vụ quan trọng, bạn hãy sẵn sàng nhận trách nhiệm và coi đó là bậc thang giúp mình dần thăng tiến. Người làm công ăn lương được thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ, nhờ đó mà khoảng cách hai người dần được rút ngắn. Một số người độc thân sẽ được bạn bè giới thiệu cho một người phù hợp.



Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Con giáp may mắn này làm gì cũng sẽ được như ý nguyện và khởi sắc. Đồng thời, bạn còn được Thần Tài soi chiếu nên làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Ngoài ra, bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay. Về chuyện tình cảm, nếu là người đã thành gia lập thất, khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình Dậu sẽ được thu hẹp ít nhiều. Người độc thân không có nhiều thay đồi trong thồi gian này.



Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Những người cầm tinh con giáp này có vận khí may mắn nên gặp được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mọi sự đều thay đổi theo chiều hướng tích cực, cuộc sống khá sung túc, dư giả. Bạn làm kinh doanh sẽ gặp điềm lành, công việc buôn bán thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó, bạn cứ làm việc chăm chỉ, chịu khó sẽ thu về thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Đây cũng là thời điểm rất đào hoa đối với người tuổi Mùi. Với những người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được một nửa đích thực của mình. Với những người đã lập gia đình, con giáp này sẽ có những giây phút thăng hoa bên cạnh một nửa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

