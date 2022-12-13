3 con giáp thánh thiện, ở hiền gặp lành sinh phúc đức, người người yêu mến, có tài vận viên mãn khiến ai cũng phải ghen tị vào buổi trưa Thứ 5 ngày 15/12/2022

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 14:26

Sống hiền lành, nhân đức, những con giáp này được nhiều người yêu mến, nể trọng, hậu vận hưởng nhiều phúc lộc.

 

Tuổi Dậu 

Theo tử vi, người tuổi Dậu có đầu óc nhạy bén, linh hoạt và hoạt bát. Thời điểm này, công việc bắt đầu khởi sắc, dù gặp khó khăn cũng có thể giải quyết được. Con giáp này rất dám nghĩ dám làm, có chí hướng theo đuổi sự giàu có.

3 con giáp thánh thiện, ở hiền gặp lành sinh phúc đức, người người yêu mến, có tài vận viên mãn khiến ai cũng phải ghen tị vào buổi trưa Thứ 5 ngày 15/12/2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, họ sẽ phát huy tốt hơn năng lực của mình, làm việc siêng năng chăm chỉ và gặt hái được kết quả mỹ mãn. Người tuổi Dậu có sức chịu đựng và tính kiên trì đáng kinh ngạc, đến thời cơ sẽ kiếm được nhiều tiền, đời sống vật chất không ngừng được cải thiện.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tìm ra cách vươn lên từ nghịch cảnh trong tháng mới. Dù tháng trước Tý có mâu thuẫn với lãnh đạo, song cuối cùng thì bạn đã dùng hành động để chứng minh bản thân, khiến mọi người phải nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác xưa.

3 con giáp thánh thiện, ở hiền gặp lành sinh phúc đức, người người yêu mến, có tài vận viên mãn khiến ai cũng phải ghen tị vào buổi trưa Thứ 5 ngày 15/12/2022 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc đã có khởi sắc với những người làm ăn kinh doanh. Bạn cần nắm chắc cơ hội thì mới có thể cải thiện được cuộc sống của mình. Còn nếu cứ chần chừ, do dự, bạn sẽ bị đối thủ cạnh tranh vượt qua, khiến công việc mãi giậm chân tại chỗ. Sao Dịch Mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dám nói và hành động nhưng lại luôn thiếu quyết đoán, trời sinh là người tài giỏi có vận khí rất tốt. Thời điểm này, tuổi Sửu vượng khí vượng phát, tài vận vượng phát. Ngoài ra, đối với những người sinh thuộc con giáp này thì tình duyên sẽ được viên mãn trong thời điểm này.

3 con giáp thánh thiện, ở hiền gặp lành sinh phúc đức, người người yêu mến, có tài vận viên mãn khiến ai cũng phải ghen tị vào buổi trưa Thứ 5 ngày 15/12/2022 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này Sửu có quý nhân phù trợ, đồng thời các bạn nhớ tránh xa những kẻ hám lợi nhé, làm việc cố gắng, sẽ có phần thưởng gấp đôi. Các bạn Sửu được các ngôi sao tốt lành phù hộ, có mục tiêu rõ ràng và sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được lý tưởng của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi 15h chiều Thứ 4 ngày 14/12/2022: 3 con giáp ‘một bước lên mây’, hưởng trọn vinh hoa phú quý, tài lộc kéo về đầy tay

Tử vi 15h chiều Thứ 4 ngày 14/12/2022: 3 con giáp ‘một bước lên mây’, hưởng trọn vinh hoa phú quý, tài lộc kéo về đầy tay

Tử vi 12 con giáp có nói rằng, trong thời điểm này có 3 con giáp nhận được lộc trời ban, may mắn ngập tràn, tiền tài danh vọng có đủ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 15/12/2022 tu vi ngay 15/12/2022 tu vi 12 con giap ngay 15/12/2022

TIN MỚI NHẤT

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 20 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 28 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 30 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 31 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 0 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp