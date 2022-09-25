3 con giáp TÂM LÝ hết phần thiên hạ, dễ dàng thu phục nhân tâm

Người tuổi Mùi vốn dĩ rất ân cần, chu đáo, giỏi chăm sóc người khác. Ngoài ra, họ còn có tài quan sát, họ luôn chú ý đến từng chi tiết, từ một cái nhìn hay một biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt cũng đủ để Mùi đọc vị được tâm trạng và cảm xúc của đối phương.

Người ngoài nhận xét rằng Mùi vô cùng nhã nhặn, bình tĩnh, điều đó chứng tỏ ở cách nói năng, đi đứng, cách phản ứng mọi vấn đề của Mùi. Mặc dù có một cái nhìn tinh tế, sâu sắc và hiểu biết, nhưng con giáp này luôn tôn trọng sự riêng tư, nếu phát hiện điểm yếu của ai đó, Mùi sẽ không chế nhạo mà sẽ luôn tỏ ra quan tâm và tìm cách giúp đỡ, chia sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý mong rằng mình luôn chiếm được lợi ích tốt nhất. Tuy nhiên trong thâm tâm họ cũng hiểu rằng người khác không phải là kẻ ngốc để họ muốn làm gì thì làm. Lúc này, người tuổi Tý sẽ đứng trên quan điểm của người khác và suy nghĩ theo hướng họ sẽ nghĩ và đoán xem họ muốn gì.

Trên cơ sở hài hòa về lợi ích của cả hai bên và làm thế nào để tối đa hóa lợi ích của mình, người tuổi Tý chấp nhận mỗi người cùng lùi một bước để hợp tác làm việc và đôi bên cùng có lợi.

Người tuổi Tý mong rằng mình luôn chiếm được lợi ích tốt nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão có khả năng quan sát rộng, có tính bao quát tốt và tự động phân tích thông tin cực kỳ nhạy bén, vì thế bạn có những dự cảm khá chuẩn xác. Khi tiếp xúc, bạn có thể hiểu tương đối rõ tính cách của đối phương chỉ qua một vài câu chuyện.

Đồng thời, tuổi Mão có khả năng xâu chuỗi thông tin, chú ý hành vi và liên kết chúng thành thông điệp trong cuộc trò chuyện. Bạn luôn muốn đặt thử vị trí của mình vào vị trí của người khác, từ đó học cách thông cảm và thấu hiểu đối phương. Đó cũng chính là lý do người tuổi Mão giao tiếp rất tốt và nhận được sự yêu mến của nhiều người.

Những người tuổi Mão có khả năng quan sát rộng, có tính bao quát tốt và tự động phân tích thông tin cực kỳ nhạy bén Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.