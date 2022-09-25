3 con giáp KHÉO LÉO hết phần thiên hạ, đi đâu ai cũng thương đến đâu ai cũng quý

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 22:23

3 con giáp này đứng đầu về ăn nói trong 12 con giáp cầm tinh, đi đến đâu được yêu mến đến đó.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có tài hùng biện, mưu lược, được quý nhân chiếu cố và có cơ hội làm giàu. Năm 2022 này, vận khí của tuổi Tý vượng phát không ngờ, công việc phát triển thuận lợi, từ đó tài vận cũng dồi dào hơn. Những người tuổi Tý có chí cầu tiến, biết rút bài học trong sự thất bại để thay đổi trong tương lai. Đặc biệt, trong quan hệ xã hội, họ là người dễ gần, dễ nổi tiếng, dù thuộc tuýp người nào họ cũng nhanh chóng hòa nhập, từ đó cũng dễ tìm được cơ hội kiếm tiền hơn, thu nhập thường cao hơn bình thường. Thời gian tới, chỉ cần tiếp tục chăm chỉ nỗ lực thì cuộc sống sẽ càng thăng hoa viên mãn hơn. 

3 con giáp KHÉO LÉO hết phần thiên hạ, đi đâu ai cũng thương đến đâu ai cũng quý - Ảnh 1

Người tuổi Tý có tài hùng biện, mưu lược, được quý nhân chiếu cố và có cơ hội làm giàu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi vốn có tính tình hiền lành, nhân hậu, luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, nhờ vậy mà được mọi người xung quanh yêu mến hết mực. Không như những con giáp khác, mỗi khi gặp phải khó khăn gian nan, người tuổi Hợi luôn dùng thái độ lạc quan để đối mặt với mọi thứ.

Họ có khả năng điều khiển cảm xúc ổn định, không để những người xung quanh phải lo lắng, nhờ vậy mà mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa. Tử vi học có nói, trong cuộc sống này, tuổi Hợi là con giáp được trời ban nhiều phước lành nhất.

Bên cạnh đó, nhờ tính cách tuyệt vời của mình mà sau 35 tuổi, những người tuổi Hợi đã số đều có được cuộc sống viên mãn sung túc. Đặc biệt, đối với những người thành gia lập thất, họ còn mang số mệnh vượng phu vượng tử, không chỉ có khả năng giúp bản thân. 

3 con giáp KHÉO LÉO hết phần thiên hạ, đi đâu ai cũng thương đến đâu ai cũng quý - Ảnh 2

Trời sinh những người tuổi Hợi vốn có tính tình hiền lành, nhân hậu, luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vốn giỏi xã giao nên người tuổi Thìn thường nổi bật trong tập thể. Họ có tài ăn nói khéo léo nên có thể hóa giải những cục diện bế tắc, khiến mọi người đang căng thẳng trở nên hòa hoãn hơn.

Trong một tập thể, Thìn thường là người không thể thiếu và được lòng tất cả mọi người xung quanh. Thìn biết mình nên nói những gì, không nên nói những gì. Chính vì vậy, họ không bao giờ làm mất lòng người khác.

Có nhiều mối quan hệ rộng rãi chính là một lợi thế giúp Thìn nhanh chóng nắm bắt được cơ hội ở trước mắt. Bên cạnh đó, mỗi khi gặp khó khăn Thìn cũng có thể giải quyết một cách nhanh chóng. Ngoài ra, người tuổi Thìn là người hào hiệp nên nếu bạn bè của họ gặp khó khăn, họ cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ.

3 con giáp KHÉO LÉO hết phần thiên hạ, đi đâu ai cũng thương đến đâu ai cũng quý - Ảnh 3

Vốn giỏi xã giao nên người tuổi Thìn thường nổi bật trong tập thể.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 con giáp nữ khi chất NỮ HOÀNG, hậu duệ Võ Tắc Thiên, ai ai cũng phải nể sợ

3 con giáp nữ khi chất NỮ HOÀNG, hậu duệ Võ Tắc Thiên, ai ai cũng phải nể sợ

3 con giáp nữ này từ khi sinh ra đã có cốt cách anh thư, oai phong lẫm liệt khiến người người nể sợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp may mắn 3 con giáp khéo léo Tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 8 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 9 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch