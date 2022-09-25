3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, Phật Bà độ trì phất lên như diều gặp gió vào sáng mai (26/9/2022)

Đường công danh sự nghiệp tuy không có nhiều biến động nhưng ít nhất người tuổi này cũng không vướng phải những rắc rối nào về hiệu suất hay các mối quan hệ với đồng nghiệp. Con giáp này cứ tập trung vào chuyên môn thì mọi việc không phải lo lắng gì hết.

Vào sáng mai (26/9/2022), tuổi Sửu được Thực Thần che chở nên đường tài lộc rộng mở, dù con giáp này đang làm ở bất cứ lĩnh vực gì cũng đạt được lợi nhuận nhất định, thu nhập nhanh chóng được cải thiện, giảm bớt phần nào sự lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Tuổi Tý

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý vào sáng mai (26/9/2022) diễn ra đại cát đại lợi. Công việc hiện tại của người tuổi này không quá nhiều nên có thể dành thời gian tập trung vào việc mở rộng mối quan hệ xã giao. Đồng thời, bản mệnh đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp nhờ có tài quản lý và khả năng lãnh đạo xuất sắc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tốt đẹp. Nếu muốn gia tăng nguồn thu nhập, con giáp này cần lên kế hoạch kiếm tiền từ công việc tay trái trong thời gian sắp tới.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Bạn và nửa kia liên tục nảy sinh mâu thuẫn với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Người độc thân bị gia đình thúc ép về chuyện hôn nhân nhưng bản thân vẫn chưa có dự định đó.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý vào sáng mai (26/9/2022) diễn ra đại cát đại lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vào sáng mai (26/9/2022), tuổi Dần sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi nếu tham gia các buổi thi cử hoặc tuyển dụng. Con giáp này dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác và đạt được cái đích đã đặt ra.

Người đi làm nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Nếu muốn tiến xa hơn nữa trong tương lai, con giáp này cần đặt ra cho mình những mục tiêu khó chinh phục hơn, không nên vội hài lòng với thực tại.

Theo quan niệm dân gian, hôm nay là ngày thích hợp để chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật. Còn nếu có kế hoạch thực hiện các công việc trọng đại khác thì bản mệnh nên tìm thời gian khác thích hợp hơn để gặp nhiều may mắn.

Vào sáng mai (26/9/2022), tuổi Dần sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi nếu tham gia các buổi thi cử hoặc tuyển dụng. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.