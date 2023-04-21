3 con giáp số hưởng cuối tháng 4/2023: lắm tiền nhiều của, phát tài phát lộc, thu hút được nhiều tiền tài, lộc lá về nhà

Tâm linh - Tử vi 21/04/2023 09:55

3 con giáp dưới đây vào cuối tháng 4 này không phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc, số mệnh vô cùng tươi sáng trong tương lai.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão có tính cách nhiệt tình, tốt bụng, lương thiện, luôn chân thành với mọi người xung quanh, nhờ vậy là ai cũng yêu thương, quý mến. Lúc còn bé, tuổi Mão là những đứa con ngoan, luôn là niềm tự hào của bố mẹ, đến lúc lớn lại trở thành người quan trọng trong mắt người khác.

Có thể nói, nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của tuổi Mão. Trong cuộc sống hằng ngày, tuổi Mão sống đơn giản, không mưu cầu nhiều nhưng lại được nhiều hơn thứ mình muốn.

Tử vi học có nói, trời sinh tuổi Mão có số mệnh phú quý, dù không muốn cũng không thể cãi lại mệnh trời. Cuối tháng 4, tuổi Mão không những đạt được thành tựu to lớn trong sự nghiệp mà còn gầy dựng được cuộc sống viên mãn, sung túc.

3 con giáp số hưởng cuối tháng 4/2023: lắm tiền nhiều của, phát tài phát lộc, thu hút được nhiều tiền tài, lộc lá về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trời sinh hầu hết là những người sống trọng tình cảm, có trước có sau nên được nhiều người yêu quý, nể trọng, trong hoạn nạn luôn có người giúp đỡ. Tuổi Dậu nhận được nhiều ưu ái, công việc và cuộc sống gặp nhiều may mắn.

Trong những ngày cuối tháng 4, vận may của tuổi Dậu tiếp tục được củng cố khi tuổi Dậu là một trong số những con giáp có quý nhân trợ giúp. Công việc của họ ngày càng tiến triển, vị thế được nâng cao, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào. 

Tuổi Dậu có ưu điểm là thông minh, nhanh nhạy với các xu hướng, nhất là những công việc liên quan đến tiền nong, hãy biết tận dụng lợi thế để gặt hái thành tựu, nó sẽ mang lại nhiều lộc lá.

3 con giáp số hưởng cuối tháng 4/2023: lắm tiền nhiều của, phát tài phát lộc, thu hút được nhiều tiền tài, lộc lá về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ vốn dĩ có tính cách vô cùng mạnh mẽ, cương trực, ngay thẳng và không ngại đối đầu với gian nan cũng như thử thách.

Những con giáp tuổi Dần không cho phép bản thân nghỉ ngơi tử do hay thả phanh khi chưa đạt được thành công và nắm địa vị trong tay.

Cuối tháng 4 này, những con giáp tuổi Dần sẽ đón nhận nhiều niềm vui lớn khi công sức mà họ bỏ ra có được sự đền đáp vô cùng xứng đáng. Không chỉ ngày càng chăm chỉ, những con giáp này tài vận liên tục đổ về, tiêu hoài cũng không hết.

Thậm chí chuyện tình cảm của họ cũng gặp được nhiều tin vui, những người độc thân cũng dễ tìm được ý chung nhân của mình.

3 con giáp số hưởng cuối tháng 4/2023: lắm tiền nhiều của, phát tài phát lộc, thu hút được nhiều tiền tài, lộc lá về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/4/2023, MƯỜI PHƯƠNG CHƯA PHẬT CHỨNG GIÁM, 3 con giáp thành công vang danh thiên hạ, may mắn ngất trời, tiền tài rủng rỉnh, của cải bao la

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/4/2023, MƯỜI PHƯƠNG CHƯA PHẬT CHỨNG GIÁM, 3 con giáp thành công vang danh thiên hạ, may mắn ngất trời, tiền tài rủng rỉnh, của cải bao la

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 22/4/2023, được trời thương phật độ, 3 con giáp này vận đỏ như son, may mắn bao la, sự nghiệp tấn tới, thu nhập tiền tỷ, vận trình hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tu vi hang ngay tử vi tháng 4

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát