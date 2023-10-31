3 con giáp số đỏ nhất trong tuần đầu tiên tháng 11, của cải chất đống, đại cát đại lợi, không cần bon chen mà tiền tài vẫn ào ào về túi

Tâm linh - Tử vi 31/10/2023 16:16

Làm ăn trúng lớn, phú quý ập xuống không kịp trở tay là những gì 3 con giáp may mắn này chuẩn bị đón nhận trong tuần đầu tiên tháng 11.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là con giáp có gan làm giàu, biết cách tận dụng thế mạnh của bản thân để vươn lên trong sự nghiệp. Đây là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó Tý vẫn tự làm đại gia, có của ăn của để khiến nhiều người phải ghen tị.

Theo tử vi, trong tuần đầu tiên tháng 11, tin vui về tiền bạc, tài chính và những cơ hội làm giàu sẽ liên tiếp gõ cửa nhà những con giáp tuổi Tý. Hãy tận dụng thật tốt những cơ hội này, từ đó việc mua nhà lầu, sắm xe sang cũng chỉ là chuyện nhỏ với tuổi Tý.

3 con giáp số đỏ nhất trong tuần đầu tiên tháng 11, của cải chất đống, đại cát đại lợi, không cần bon chen mà tiền tài vẫn ào ào về túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Vận trình tài lộc của người tuổi Tị có những điểm sáng rực rỡ trong tuần đầu tiên tháng 11. Bạn được tiếp xúc với những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Đây là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư, kinh doanh kí kết hợp đồng. Bạn nên chuẩn bị sẵn sàng bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà mình đã nung nấu từ lâu ngay, chớ chần chừ do dự mà để lỡ.

Người làm công ăn lương cũng sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với năng lực và sự đóng góp của mình. Ngoài ra, bạn hãy tiếp tục mở rộng các mối quan hệ của mình thông qua các hoạt động xã giao, từ thiện. Những người bạn quen biết rất có thể sẽ trở thành quý nhân trợ giúp bạn trong tương lai đấy.

3 con giáp số đỏ nhất trong tuần đầu tiên tháng 11, của cải chất đống, đại cát đại lợi, không cần bon chen mà tiền tài vẫn ào ào về túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp thông minh, biết nhìn xa trông rộng. Người cầm tinh con Dê sinh ra đã thông minh, lanh lợi lại chịu thương chịu khó. Bạn luôn biết nắm bắt nhiều cơ hội tốt để đổi đời đổi vận, làm giàu trong nháy mắt.

Trong tuần đầu tiên tháng 11, vận thế của người tuổi Mùi ngày càng vượng sắc, tha hồ ngồi không hưởng lộc lớn ơn trên ban cho. Bạn có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, những khoản hợp đồng béo bở sẽ rơi trúng, hứa hẹn một tháng bội thu, giàu có.

3 con giáp số đỏ nhất trong tuần đầu tiên tháng 11, của cải chất đống, đại cát đại lợi, không cần bon chen mà tiền tài vẫn ào ào về túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Dưới đây là 3 con giáp vì sự kiên trì, chăm chỉ làm việc suốt thời gian qua mà được đền đáp xứng đáng trong nửa đầu tháng 9 âm lịch.

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