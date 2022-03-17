3 con giáp sau được TAM HỢP hậu thuẫn, TIỀN BẠC lúc nào cũng đầy túi, SỰ NGHIỆP thăng tiến không ngừng

Chuyên gia phong thủy tiết lộ, tuổi Sửu sẽ có sự phát triển tốt trong các mối quan hệ xã hội cũng như công việc và bạn bè xung quanh.

Trong công việc, con giáp này gặp nhiều may mắn, được giao nhiều trọng trách giúp bản mệnh có cơ hội tăng lương, tăng thưởng, thăng chức. Ngoài ra, tuổi Sửu cũng có cơ hội học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để ngày càng thành công hơn.

Sự nghiệp và tài vận của tuổi Sửu có nhiều khởi sắc. Những nỗ lực của con giáp này trong thời gian qua sẽ sớm được đến đáp xứng đáng. Những người tuổi Sửu may mắn còn có thể tìm được cơ hội đổi đời, tình tiền viên mãn.

Tuổi Tý

Tý luôn được phù trợ về công danh, sự nghiệp. Ảnh minh họa

Theo tử vi 12 con giáp, Tý luôn được Chính Quan soi chiếu thuận lợi trên con đường thăng quan tiến chức. Bản mệnh làm việc chăm chỉ và không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để khẳng định giá trị bản thân mình.



Cấp trên chắc chắn nhìn rõ sự cố gắng, nỗ lực của bạn và không ngại trao cho bạn những công việc trọng đại. Tuổi này có thể tạo được những nền móng vững chắc trong tương lai thăng tiến về sau.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ trời sinh thông minh, bình thường đối nhân xử thế tốt, cũng rất lễ phép với mọi người, tính cách tốt bụng, thiện lương. Tuy thỉnh thoảng sẽ có kẻ tiểu nhân quấy phá, cộng với sự ảnh hưởng của các sao hung tinh nên công việc và sự nghiệp của họ dễ bị cản trở, gặp phải thăng trầm, thay đổi.

Tuy nhiên, phúc vận của tuổi Ngọ sẽ nhanh đến. Không chỉ giúp tuổi Ngọ tìm được chỗ đứng còn khiến tuổi Ngọ may mắn hơn. Vừa vặn hơn, vận may của tuổi Ngọ đợt này không ngắn, cứ từ từ tài vận, sự nghiệp đều sẽ thuận lợi, trở thành người có cuộc sống thoải mái, vui vẻ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.