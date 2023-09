3 con giáp HIẾU THẢO với bố mẹ, được ban nhiều PHƯỚC LÀNH, sự nghiệp THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ, con cái HƯỞNG PHÚC ĐỨC về sau

Họ tâm niệm rằng, nếu không có bố mẹ thì họ sẽ không thể tồn tại vì vậy việc hiếu thuận với bố mẹ là trách nhiệm mà tuổi Sửu phải gánh vác cả đời. Nhờ có suy nghĩ như thế mà cuộc sống này không bao giờ bạc đãi tuổi Sửu. Đến tuổi trung niên, họ dần có khả năng tạo dựng được cơ ngơi đồ sộ, giúp tài vận ngày càng tăng cao. Bên cạnh sự viên mãn về tình thần, tuổi Sửu cũng tận hưởng được một cuộc sống đầy chất lượng và sung túc đến cuối đời.

Tuổi Hợi

Sự hiếu thuận với cha mẹ của người tuổi Hợi thể hiện rõ ràng qua từng hành động. Cha mẹ nói gì, họ sẵn sàng nghe theo. Ngay cả khi điều cha mẹ muốn đi ngược lại với sở thích và cảm xúc của mình, người tuổi Hợi vẫn vui vẻ thực hiện mà không một lời oán trách.

Hơn thế, lúc nào người tuổi Hợi cũng cho rằng mình chưa đủ tốt với cha mẹ, cần phải nỗ lực hơn nữa, thậm chí hy sinh bản thân để hiếu thuận với cha mẹ.

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn dĩ rất hiền lành và chịu khó, biết lao động, không ngừng cố gắng được đạt được điều mình mong muốn. Có những lúc, tính khí tuổi Thân khá bốc đồng và thất thường, nhưng họ luôn có trách nhiệm với việc mình làm, đặc biệt là luôn có trách nhiệm với bố mẹ, với hạnh phúc của gia đình.Nhờ vậy mà vận may va phúc đức của tuổi Thân được tích lũy từng ngày.

Khi bước vào giai đoạn trung niên, tuổi Thân nhờ luôn hiếu thảo với bố mẹ mà được ơn trên nhìn thấu, chiếu cố họ đủ đường, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Đặc biệt trong năm nay, tuổi Thân sẽ được thần tài "điểm danh", tạo điều kiện giúp họ làm giàu. Không những thế, nhờ lòng hiếu thảo tuyệt vời của họ mà cứ mỗi năm trôi qua, vận may tuổi Thân lại tăng thêm một bậc. Hậu vận, tuổi Thân sẽ có cuộc sống an yên sung túc khiến ai cũng ghen tị.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo